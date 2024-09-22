Этот напиток из 4 ингредиентов укрепит ваш иммунитет и "серьезно изменит жизнь"

Диетолог Мэтти Гаррингтон поделилась напитком, который укрепляет здоровье кишечника и повышает иммунитет. Для его приготовления вам потребуется всего четыре ингредиента.
Как приготовить напиток, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok диетолога.
Гаррингтон отмечает важность здоровья кишечника и иммунитета, когда начинаются холодные месяцы.
"Я каждое утро готовлю этот напиток для здоровья кишечника и иммунитета, и он серьезно меняет жизнь", рассказала она.
Первый ингредиент - это столовая ложка яблочного уксуса, который, по ее словам, помогает поддерживать полезные бактерии в нашем кишечнике.
"Это также отлично помогает сбалансировать уровень сахара в крови, что помогает во всем", - отметила эксперт.
Лимонный сок является вторым ключевым ингредиентом, имеющим секретное оружие против вздутия живота и запоров.
"Напиток лучше работает, когда вы пьете его утром натощак", - посоветовала диетолог.
Также нужно добавить немного чеснока и меда. И не забудьте соединить все это с теплой водой.
По словам диетолога, вам не нужно переживать за вкус, главное - думайте о том, какую пользу принесет вам этот напиток.
@nutritiouslyeasy
Gut & immune health are TOP priority this fall/ winter!! #guthealth #immuneboost #applecidervinegarwe fell in love in october - girl in red
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