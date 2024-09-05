Всего 2 занятия помогут вам вырастить более умных детей: это проще, чем вы думаете

Исследователи обнаружили, что дети, проводившие больше времени за чтением и за игрой в спортивных командах, развили лучшие навыки мышления, чем те, кто сосредотачивался на других видах деятельности, от компьютера без присмотра до неструктурированных игр.

Лучшие результаты были получены, когда дети сочетали много часов спорта и чтения со здоровой диетой, которую исследователи определили как традиционную скандинавскую - она включает в себя нежирные молочные продукты, мало красного мяса или колбасы.

"Улучшение качества диеты и увеличение организованных занятий спортом и чтение были связаны с улучшением познания", - говорят нейробиологи.

Одна особая часть результатов исследования выделяется: предположение, что структурированная физическая активность, как и организованные виды спорта, может улучшить когнитивные навыки детей. Это открытие основано на прошлых исследованиях, которые показали четкую связь между увеличением физической активности и улучшением функций мозга, включая память и обучаемость.

По данным Национального института здоровья, дети, занимающиеся детским спортом, часто имеют более высокую самооценку и низкий уровень тревоги и депрессии, чем их сверстники. Командные виды спорта особенно способствуют укреплению психического здоровья благодаря сочетанию физической активности с социальным развитием.

При этом эксперты часто рекомендуют здоровое сочетание структурированной и неструктурированной игры для детей: первая может обеспечить более целенаправленное обучение, тогда как вторая способствует развитию творчества и самомотивации.

Более раннее исследование Кембриджского университета выявило, что чтение для удовлетворения связано с улучшением психического здоровья, творческих способностей и навыков размышления у детей. Дети, проводящие больше времени по чтению, получают лучшие результаты на когнитивных тестах, чем дети, заменяющие это время на занятия перед экраном.

"Если вы хотите поощрить своих детей тратить меньше времени на видеоигры и больше времени на книги или спорт, используйте мягкий и прозрачный подход. Избегайте таких фраз как "потому что я так сказала", когда поощряете своих детей к новым занятиям", – советует нейробиолог Кэролайн Лиф.

Она объяснила, что следует воспользоваться случаем и объяснить ребенку, как такие занятия, как командные виды спорта или чтение, могут в долгосрочной перспективе улучшить их умственный потенциал.