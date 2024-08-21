Эксперты по нейронауке назвали 5 признаков того, что ваш ребенок очень одарен

Родители часто задумываются над тем, имеет ли их ребенок какие-то таланты или он одаренный. И почему-то им кажется, что одаренный ребенок должен обладать образцовым поведением, хорошо учиться и проявлять в какой-то сфере удивительные познания.

Какие 5 признаков указывают на то, что ваш ребенок очень одарен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.

Меган Каннела из Института Дэвидсона, который помог тысячам глубоко одаренных детей достичь высочайшего потенциала, рассказывает о качествах таких детей.

По ее словам, большинство таких детей могут учиться и обрабатывать информацию быстрее, чем дети их возраста, и понимают материал на несколько уровней выше их сверстников.

Но они не всегда хорошо воспитаны, успешны учащиеся. Эксперты нейронауки говорят, что одаренность у каждого ребенка выглядит по-разному.

Вот 5 признаков очень одаренного ребенка:

Асинхронное развитие

Вашему сообразительному ребенку трудно выполнять простые задачи - завязывать шнурки или помнить, что нужно почистить зубы. Это лишь несколько примеров асинхронного развития - или развития в определенных областях быстрее, чем в других. Это обычное явление для одаренных детей.

Одаренный 8-летний ребенок может продемонстрировать навыки чтения, как учащийся 7 класса, способности к математике, как учащийся 5 класса, социальные навыки на уровне своего класса и эмоциональную регуляцию, как у гораздо младшего ребенка.

Есть двигательная глубина и чувствительность в юном возрасте

Нейробиологи предполагают, что одаренные дети испытывают более интенсивные эмоциональные реакции на окружающий мир.

К примеру, им может быть тяжело наслаждаться сериалами, где персонаж получает травму или скучает. Многие также испытывают обостренное чувство справедливости и могут испытывать разочарование, когда чувствуют, что ситуация неправильна.

Из-за своего асинхронного развития у них еще нет навыков эмоциональной регуляции, чтобы управлять такими большими чувствами.

Экзистенциальный вопрос

Одаренные дети часто имеют неуемное любопытство, особенно в отношении экзистенциальных аспектов жизни. Они могут быть озабочены такими проблемами, как смерть, бедность, изменение климата, несправедливость.

Даже фильм или книга, предназначенные для детей, например, рассматривающих тему буллинга, могут побуждать их задать вопрос о природе общества. Это может быть от: "Что произойдет, когда мы умрем?" до: "Почему в мире случаются плохие вещи?"

Уникальные интересы или зрелое чувство юмора

Когда ученик составляет химические каламбуры высокого уровня или изучает карты общественного транспорта больших городов, родители иногда переживают, что их ребенок теряет детство или не "будет ребенком".

На самом деле, их дети могут просто лучше понимать тему, чем другие дети такого же возраста.

Неуспеваемость в школе

Одаренные дети нуждаются в постоянной умственной стимуляции. В школе они часто скучают, потому что учатся быстрее, чем их сверстники.

Когда школа недостаточно сложна или интересна, они могут терять мотивацию. Несмотря на это. Что они могут выполнять работу легко - они часто имеют отличные навыки рассуждения и память, но они не видят цели и прекращают попытки.

По своей сути одаренность - это отличие в мозге, способствующее развитию яркого и разнообразного мира. Дальнейшее изучение этого в вашем ребенке может дать вам лучшее понимание того, кем он является, и дать ему расширенные ресурсы для полной реализации своего потенциала.