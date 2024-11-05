Всего 10 вопросов помогут определить аутизм: врач поделился простым тестом

Доктор из Лондона Сермед Межер рассказал о признаках и симптомах аутизма, на которые часто не обращают внимания. Он назвал 10 вопросов, которые помогут определить, есть ли у человека аутизм. Этот простой опросник (AQ-10) используют медики, чтоб понять, есть ли у человека общие черты заболевания.
Какие 10 вопросов позволят определить аутизм у людей старше 16 лет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео врача в TikTok.
Все вопросы теста сосредоточены на социальных навыках и общении. Иногда некоторые отклонения проявляются слабо или умеренно, поэтому люди не подозревают, что это может быть аутизмом и не обращают на них внимание.
По словам Национальной службы здоровья, наличие симптомов аутизма еще не указывает, что у вас есть это расстройство, а само он - не болезнь, а просто способность вашего мозга работать не так, как у других людей.
Аутизм может сильно отличаться у разных людей. Некоторые могут жить полноценной жизнью без дополнительной помощи, а другим необходима помощь в течение целого дня.
Классические признаки аутизма включают проблему в общении, восприятие определенных ситуация непреодолимыми и часто повторяющееся поведение.
"Коэффициент спектра аутизма-10 - это краткий скрининговый инструмент, предназначенный для выявления признаков, которые могут указывать на то, что у человека есть аутизм. Он состоит из 10 вопросов, сосредоточенных на социальной коммуникации, поведении и том, как кто-то обрабатывает информацию. И хотя он проявляет аутические черты, он не является диагностическим инструментом. А высокий балл говорит за то, что может потребоваться дополнительное обследование", - сказал доктор Межер.
За каждое утверждение, с которым вы соглашаетесь и говорите "да" - ставите себе один балл.
1. Я часто замечаю тихие звуки, и одновременно - другие нет
2. Мне нравится собирать информацию о категориях вещей
3. Мне трудно понять намерения людей
4. Когда я читаю историю, мне трудно понять намерения героя
За каждое утверждение "нет" (вы не соглашаетесь), добавьте один балл
5. Мне легко читать между строк, когда кто-то со мной разговаривает
6. Обычно я больше концентрируюсь на картине в целом, а не на мелких вещах
7. Я знаю, как понять, что мне становится скучно, если кто-то меня слушает
8. Мне легко делать больше, чем одно дело одновременно
9. Мне легко понять, что кто-то думает или чувствует, просто посмотрев на его лицо.
10. Если был перерыв, я могу быстро вернуться к тому, что делал
Выводы теста: Если вы набрали шесть или более баллов - это признак того, что вам следует пройти более глубокое исследование на аутизм и обратиться к специалистам.
Если у вас менее 5 баллов - то волноваться не стоит.
@drsermedmezher “You Might Be on the Spectrum” #test The AQ-10 test, or the Autism Spectrum Quotient-10, is a brief screening tool designed to identify signs that may suggest a person could have autism. It consists of 10 questions that focus on social communication, behavior, and how someone processes information. While the AQ-10 can provide an indication of autistic traits, it is not a diagnostic tool. A high score on the AQ-10 suggests that further assessment might be necessary, but it cannot confirm an autism diagnosis. Instead, the test serves as a preliminary step to highlight whether a more comprehensive evaluation by a healthcare professional is warranted. An official diagnosis requires in-depth analysis, including clinical interviews, developmental history, and observations by specialists. The AQ-10 can be a useful first step in recognizing potential signs of autism, but it is not definitive—merely a guide to help determine if additional professional insights are needed. #neurodivergent #psych #psychology stellar - .diedlonely & énouement
Раньше мы писали о том, какие признаки аутизма чаще всего бывают во взрослом возрасте.
А еще рассказывали о том, как узнать симптомы аутизма у ребенка и что нужно сделать.