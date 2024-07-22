Для всех, кто обожает "Мальчишник в Вегасе". 5 комедий, которые заставят хохотать до слез

Многие помнят фильм "Мальчишник в Вегасе". Эта комедия заставляла смеяться даже тех, хто не любит подобный жанр. И если вы любите юмор, а также хотите круто провести вечер - вам поможет наша подборка крутых и веселых кинолент.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 интересных комедий на вечер, которые поднимут вам настроение и заставят хохотать до слез

"Почему он"

"Классическая" комедия о знакомстве родителей девушки с ее бойфрендом. Однако сюжет не так банален, как может показаться сначала. Будет очень смешно, ведь главные герои фильма наломают немало дров.

"Ты водишь"

Фильм о лучших друзьях, которые годами играют в детскую игру. Однако теперь, когда они стали взрослыми, это уже не те простые "догонялки". Ради победы они готовы на все, даже на риск оказаться в очень смешной ситуации.

"SuperПерцы"

Комедия о старшеклассниках, которые устали жить в тени своих популярных сверстниках. И когда "SuperПерцы" начинают действовать - сдерживать смех очень сложно. Ведь их главная цель - найти девушек и наконец-то стать "настоящими мужчинами".

"Мачо и ботан"

А этот комедийный фильм с элементами боевика расскажет о лучших друзьях, которые стали полицейскими и взялись за очень сложное задание. Однако справиться с ним очень сложно, особенно если один из них буквально обречен на смешные провалы.

"Соседи"

Семейная пара селится рядом со студенческим братством. И, конечно же, все это приводит к вражде. Вы будете сильно смеяться, наблюдая за противостоянием молодых родителей с теми, кто только-только начал веселиться.