"Все знаем, как действует Россия": украинка 5 месяцев ждет возвращения из плена своего жениха

Жительница Тернополя Анастасия Крисак рассказала, что уже 5 месяцев ждет возвращения из российского плена своего любимого Назара, который служил в полку "Азов". Российские оккупанты захватили его в плен, и сейчас неизвестно где он находится.

По словам девушки, последний раз с любимым она говорила 19 мая, когда был выход из "Азовстали". После этого о нем Анастасии ничего не знает.

Сейчас она пытается просматривать российские пропагандистские ролики, чтобы узнать, жив ли ее жених.

"Видела его на видео в пабликах российских. Там было видео, где они снимали пленных, я увидела, что он здоров с виду. Больше я ничего не знаю. Знаю только то, что после теракта в Оленовке, его там не было. С ним все хорошо, об этом говорили ребята, которые уже вернулись из плена", - говорит Анастасия Крисак.

Анастасия Крисак рассказала о парне, который 5 месяцев находится в плену (suspilne.media)

Также девушка отметила, что Россия официально подтвердила, что Назара они захватили в плен. К тому же она добавила, что на Назара и других украинцев психологически давят. Поэтому девушка очень переживает за психологическое состояние парня.

"Я за себя сейчас не думаю. Думаю, как ему там каждый день. Жду, когда его обменяют и вернут домой. Они там полностью в информационном вакууме. Более того, там ведется информационная пропаганда. Мы все знаем, как действует Россия", - говорит. Анастасия.

Отмечается, что вместе пара уже три года. После возвращения Назара из плена девушка мечтает выйти за него замуж и создать семью.