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Не все смогут посмотреть. Instagram тестирует скрытые публикации: как их увидеть

Instagram запускает закрытые публикации с кодом (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Instagram тестирует функцию закрытых роликов (Reels), которые зрители смогут разблокировать, введя секретный код и воспользовавшись подсказкой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch.

Что известно о новой функции 

Функция может стать простым способом увеличить вовлеченность аудитории, а также инструментом для блогеров и знаменитостей, позволяющим делиться эксклюзивным контентом с самыми преданными фанатами, которые, скорее всего, смогут отгадать подсказку. 

Например, автор может закрыть ролик с подсказкой "моя дата рождения" или "имя моей собаки", чтобы делиться эксклюзивными видео с лояльными подписчиками. 

Функцию заметили на официальном аккаунте Instagram Design, где был опубликован закрытый ролик с надписью "ведите секретный код". Подсказка к коду - "1-й # в подписи". В данном случае код - threads, ссылающийся на первый хэштег в подписи к ролику. После ввода кода появляется баннер с надписью "coming soon", что, судя по всему, является анонсом запуска профиля Design в Threads. 

Эта функция также может использоваться блогерами и брендами для запуска акций и маркетинговых кампаний в игровой форме - например, для анонса новых товаров или создания интриги перед релизами. 

Для обычных пользователей это может стать способом делиться контентом с конкретными друзьями в более приватной манере. 

Однако стоит отметить, что не всем понравится идея взаимодействия с закрытыми роликами и поиска секретных кодов - особенно на фоне и так перегруженного функционала Instagram. 

Как и с другими экспериментальными функциями, пока неясно, планирует ли Instagram массовый запуск закрытых роликов и когда это может произойти. 

Закрытые Reels (фото: TechCrunch)

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