Все так делают, а потом жалеют. Как на самом деле надо правильно хранить ножи на кухне

Ножи являются незаменимыми помощниками в процессе приготовления пищи - от нарезки овощей до разделки мяса. Однако для того, чтобы ножи оставались острыми и удобными в использовании, необходимо правильно их хранить и ухаживать за ними.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как не надо хранить ножи и как это делать правильно.
Правильное хранение ножей очень важно, ведь оно помогает поддерживать инструменты в хорошем состоянии и увеличивает срок их службы. Для этого существует несколько вариантов, от классических ножевых блоков до более современных решений, таких как магнитные линейки и органайзеры для ящиков.
Выбор метода хранения зависит от ваших личных предпочтений, размера кухни и стиля приготовления пищи. Например, для маленьких кухонь лучше всего подойдут органайзеры или магнитные системы, которые не занимают много места, но обеспечивают легкий доступ к ножам.
Ножевой блок - это классическое решение для хранения ножей, которое дает возможность не только хранить инструменты в порядке, но и придавать кухне элегантный вид. В таком блоке есть специальные отсеки для каждого ножа, что позволяет быстро найти нужный инструмент.
Однако важно помнить, что блоки из натурального дерева могут быть чувствительными к повышенной влажности, что может привести к их деформации. Кроме того, если блок стоит рядом с раковиной или плитой, где есть повышенная влажность, нужно быть осторожным, поскольку деревянная поверхность может менять цвет или даже расширяться от влаги.
Также нужно заботиться, чтобы ножи не входили в пазы слишком туго, это позволит сохранить их остроту.
Если вы ищете способ хранить ножи скрыто или защитить их от механических повреждений, чехлы могут стать отличным выбором. Они часто оснащены фетровой подкладкой, что позволяет сохранять лезвия в чистоте и без коррозии.
Такой способ хранения прекрасно подходит для тех, кто имеет ограниченное пространство или нуждается в безопасном месте для хранения ножей. Стоит помнить, что чехлы не должны быть слишком тесными, чтобы ножи не повреждались во время их использования или хранения.
Для любителей минимализма и тех, кто хочет хранить ножи в открытом доступе, отличным выбором станут магнитные линейки. Они позволяют не только хранить ножи в порядке, но и придавать кухне стильный вид.
Такой метод хранения обеспечивает легкий доступ к инструментам, но нужно выбирать магнитные системы хорошего качества, чтобы избежать случайных падений ножей.
Другой вариант - органайзеры для ящиков, которые помогут поддерживать порядок на кухне и не занимают много места. Они удобны тем, что позволяют хранить ножи без риска их повреждения, а также экономят место в кухонных шкафчиках.
Чтобы ваши ножи служили вам долго, важно за ними правильно ухаживать. Никогда не мойте ножи в посудомоечной машине, поскольку это может повредить лезвия и рукоятки.
Лучше мыть ножи вручную теплой водой и мягким мылом, а затем тщательно высушить их полотенцем, чтобы избежать появления коррозии. Всегда храните ножи в сухом месте, поскольку влага может привести к быстрому износу.
Для долговечности ножей также стоит регулярно точить лезвия и хранить их в специальных чехлах или органайзерах, чтобы избежать соприкосновения с другими предметами, что может привести к затуплению.
Существует несколько основных ошибок, которые можно допустить при хранении и использовании ножей, и которые могут значительно снизить их срок службы.
Прежде всего, не стоит использовать ножи для целей, для которых они не предназначены - например, для открывания банок или раскалывания костей. Это может привести к повреждению лезвия или рукоятки.
Также не стоит хранить ножи без чехлов или в незащищенном виде, поскольку это увеличивает риск их повреждения или загрязнения. Кроме того, не рекомендуется использовать ножи на поверхностях, которые могут их повредить, таких как камень или стекло - для этого лучше использовать деревянные или пластиковые доски.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Apartment Therapy, Sante Plus, Bob Vila.