Все так делают, но это ошибка! 10 вещей, которые нельзя держать в ванной комнате

Корзина для грязного белья

Привычно и удобно бросить одежду или полотенце в корзину сразу после душа, но высокая влажность в ванной способствует появлению плесени и неприятного запаха на вещах. К тому же, это создает идеальные условия для размножения бактерий, с которыми даже стирка при 60°C не всегда справится.

Бритва

Влага - главный враг лезвий. Она приводит к появлению ржавчины, что сокращает срок службы бритвы. Запечатанные лезвия можно оставлять в ванной, но если хотите продлить жизнь бритве, высушивайте ее после каждого использования в сухом помещении.

Полотенца

Мокрые полотенца в ванной комнате сохнут очень медленно, что способствует накоплению бактерий. Лучше сушить их на полотенцесушителе или в комнате с хорошей вентиляцией, а чистые полотенца вообще хранить в другом месте.

Электроприборы

Влага значительно сокращает срок службы электроприборов, таких как фен или электробритва. Кроме того, использование их мокрыми руками может привести к поражению током, что опасно для жизни.

Украшения

Ювелирные изделия, оставленные в ванной, быстро теряют свой блеск. Особенно это касается серебра, которое в условиях влаги окисляется, что приводит к исчезновению блестящего слоя. Чтобы сохранить украшения в хорошем состоянии, храните их в сухом месте.

Маникюрные инструменты не следует держать во влажной среде (фото: Freepik.com)

Женские гигиенические средства

Тампоны и прокладки следует держать подальше от влаги, ведь вата очень чувствительна к бактериям и плесени. Храните эти средства в сухом, хорошо проветриваемом помещении во избежание попадания вредных микроорганизмов в тело.

Зубная щетка

Возможно, вы не ожидали, но зубная щетка также может быть питомником бактерий из-за постоянной влажности в ванной комнате. Чтобы избежать их накопления, щетку следует сушить в проветриваемом месте.

Кремы

Высокая влажность в ванной повышает риск появления плесени на поверхности кремов, даже если этого не видно из-за непрозрачных упаковок. Храните косметические средства подальше от чрезмерной влаги во избежание их порчи.

Лекарство

На упаковке большинства лекарств указано хранить в сухом и прохладном месте. Ванная комната точно не подходит для этого, поэтому лекарство лучше держать в другом месте.

Мыло

Хотя мыло кажется защищенным от бактерий, поскольку оно обладает дезинфицирующими свойствами, это не совсем так. Постоянно влажное мыло является идеальной средой для плесени. Если мы заметили черные пятна на мыльнице, переходите на жидкое мыло.