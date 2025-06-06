Не все улыбки искренние: эти 6 признаков выдают эмоциональную ложь

Вы, наверное, слышали, что для того, чтобы нахмуриться, нужно больше мышц, чем для того, чтобы улыбнуться? Эта распространенная фраза звучит приятно, но анатомически не совсем точная. И отличить настоящую улыбку от фальшивой иногда сложно.
Как различить настоящую улыбку и фальшивую по научным советам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Conversation.
На самом деле, не все улыбки одинаковы, и наш мозг мгновенно считывает, когда что-то не так - еще до того, как мы осознаем это сознательно. От неуклюжих семейных фото до напряженных любезностей на работе, мы часто чувствуем, что улыбка не доходит до глаз.
Но что именно делает улыбку искренней - или фальшивой? Ответ кроется в удивительном сочетании анатомии лица, неврологии и эмоциональной искренности.
С анатомической точки зрения, существует как минимум два основных вида улыбок, которые мы используем каждый день:
Улыбка Дюшена: Названная в честь французского невролога 19 века Гийома Дюшенна де Булонь, она является отражением настоящего счастья. Эта улыбка активирует две ключевые группы мышц:
Улыбка без Дюшена (или "социальная"): Это та, которая, как правило, является более вежливой, социальной или даже стратегической.
Она задействует только мышцы рта, оставляя глаза широко раскрытыми или равнодушными. Такая улыбка выглядит скорее механической, чем значимой, служа своеобразным эмоциональным камуфляжем.
И настоящая, и фальшивая улыбки зависят от VII черепного нер ва (лицевого нерва), который посылает сигналы от мозга к мышцам лица. Однако, существует ключевое неврологическое различие:
Люди чрезвычайно хорошо распознают эмоциональную искренность. Исследования показывают, что даже десятимесячные младенцы могут различать настоящую улыбку от фальшивой!
Эволюционно эта способность, вероятно, помогла нам оценить надежность, распознать настоящих союзников и избежать обмана.
Части мозга, отвечающие за распознавание лиц (веретенообразная извилина и верхняя височная борозда), тесно сотрудничают, чтобы мы могли декодировать выражения лица и оценивать намерения.
В современной жизни наша чувствительность к нюансам лица продолжает иметь огромное значение.
Политики, работники службы поддержки клиентов и публичные лица часто полагаются на социальную улыбку, чтобы соответствовать ожиданиям. Однако наблюдатели - сознательно или нет, но часто замечают эти микрорасхождения.
Важно понимать: фальшивые улыбки не всегда являются злонамеренными. На самом деле они выполняют важные социальные функции:
Это жизненно важная часть того, что социологи называют "эмоциональной работой" - управлением выражениями лица в соответствии с общественными или профессиональными ожиданиями.
Однако, такая улыбка, если ее поддерживать в течение длительного времени без искренних эмоций, может быть эмоционально изнурительной.
Исследования эмоционального труда показывают, что требование улыбаться без искренних чувств - особенно на должностях служащих - связано с увеличением стресса, выгоранием и даже сердечно-сосудистой нагрузкой.
По мере того как мы продвигаемся в эпоху искусственного интеллекта, синтетические лица - от чат-ботов до виртуальных помощников - программируются для воспроизведения человеческих выражений. Однако проблема остается открытой: как подделать подлинность?
Инженеры могут запрограммировать улыбку, но без микроморщин вокруг глаз многие из этих выражений все еще кажутся неискренними.
Наша собственная анатомия устанавливает золотой стандарт, который искусственный интеллект пока не может в совершенстве повторить.
Поэтому в следующий раз, когда вы будете пытаться расшифровать чье-то выражение лица, смотрите не только на рот. Следите за глазами. Круговая мышца глаза редко лжет.
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