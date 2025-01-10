Не все о ней знают. Дешевая таблетка, которая эффективно снизит давление

Какая таблетка может снизить высокое давление?

Калий расслабляет стенки кровеносных сосудов, что способствует снижению артериального давления.

Кроме того, он противодействует влиянию избытка натрия - известного фактора высокого кровяного давления - путем выведения натрия через мочу. Таблетки калия в аптеках продаются по демократичным ценам.

Также людям с высоким давлением советуют употреблять, богатые калием продукты или добавки.

Нужно ли мне принимать добавки калия?

Эксперты утверждают, что если вы взрослый человек с артериальным давлением 120/80 мм рт. ст. или выше - тогда вам может быть полезно увеличить количество калия в своем рационе.

Однако, прежде чем что-то покупать и принимать - проконсультируйтесь со своим семейным врачом.

Кому калий может быть вредным?

Людям с заболеваниями почек

Если вы принимаете определенные лекарства

Сколько калия вы должны принимать?

Рекомендуемое потребление калия для среднего взрослого человека:

Мужчины: 3400 миллиграммов в день

Женщины: 2600 миллиграммов в день

Эти рекомендации меняются с беременностью и грудным вскармливанием. Если вы пытаетесь предотвратить или лечить высокое кровяное давление, врачи советуют от 3500 мг до 5000 мг калия ежедневно.