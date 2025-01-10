Не все о ней знают. Дешевая таблетка, которая эффективно снизит давление

Если вы хотите снизить артериальное давление, вам может помочь определенная таблетка. Эксперты подчеркивают, что калий, ключевой минерал для здоровья сердца, естественным образом присутствует во многих продуктах питания.
Какую именно таблетку надо принять, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Калий расслабляет стенки кровеносных сосудов, что способствует снижению артериального давления.
Кроме того, он противодействует влиянию избытка натрия - известного фактора высокого кровяного давления - путем выведения натрия через мочу. Таблетки калия в аптеках продаются по демократичным ценам.
Также людям с высоким давлением советуют употреблять, богатые калием продукты или добавки.
Эксперты утверждают, что если вы взрослый человек с артериальным давлением 120/80 мм рт. ст. или выше - тогда вам может быть полезно увеличить количество калия в своем рационе.
Однако, прежде чем что-то покупать и принимать - проконсультируйтесь со своим семейным врачом.
Рекомендуемое потребление калия для среднего взрослого человека:
Эти рекомендации меняются с беременностью и грудным вскармливанием. Если вы пытаетесь предотвратить или лечить высокое кровяное давление, врачи советуют от 3500 мг до 5000 мг калия ежедневно.
Кстати, кардиолог назвал 3 популярных способа снижения давления и действительно ли они помогают.
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