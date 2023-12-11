ua en ru
Пн, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Все бросились покупать елки. Угрожает ли нам дефицит "новогодних" деревьев

Понедельник 11 декабря 2023 08:43
UA EN RU
Все бросились покупать елки. Угрожает ли нам дефицит "новогодних" деревьев Фото: Какие цены на елки в Украине (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине приближаются новогодние праздники, предложение елок сейчас на 67% выше прошлогоднего.

Об этом рассказала РБК-Украина (проект Styler) руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

Что с ценами на елки в этом году?

В связи со смещением праздников первые елки появились на оптовом рынке "Шувар" еще в конце ноября - начале декабря. Они приехали из заграницы и Закарпатья,

Цены стартуют от 80 грн за самую маленькую плетеную из веточек елку. Если сравнивать по объемам, то в связи со смещением календарных праздников на рынке "Шувар" уже на 67% больше предложение, чем в аналогичный период прошлого года.

Относительно цен - прежде всего они выросли на импортные елки, минимум на 20%. В первую очередь из-за блокады границы.

"О спросе на живые елки на фоне увеличения информационного упора на вопросы экологии и призывов к переходу на искусственные аналоги, можем сказать, что количество желающих приобрести живую елку не уменьшилось. Как в прошлом году, так и в этом году наши операторы не имели жалоб на низкий уровень спроса . Сейчас именно разгар активного сезона", - рассказала Попович.

Какие цены на елки в Киеве

В среднем 1 метр стоит 135 грн. Однако стоимость может отличаться в зависимости от региона.

В Киевской области цены колеблются в диапазоне от 70 до 350 грн, в зависимости от размера хвойных деревьев.

Как мы ранее писали, украинцам напомнили правила безопасности при установке новогодней елки.

Также читайте, какие растения могут заменить рождественское дерево.

Читайте РБК-Украина в Google News
ялинкарік ціни в Україні