Всі кинулися купувати ялинки. Чи загрожує нам дефіцит "новорічних" дерев

В Україні наближаються новорічні свята, пропозиція ялинок нині на 67% вища ніж минулоріч.

Про це розказала РБК-Україна (проект Styler) керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Що з цінами на ялинки цього року?

У зв'язку з цьогорічним зміщенням свят перші ялинки з’явилися на гуртовому ринку "Шуварі" ще в кінці листопада - на початку грудня. Вони приїхали із закордону та Закарпаття,

Ціни стартують від 80 грн за найменшу плетену з гілочок ялинку. Якщо порівнювати за обсягами, то у зв'язку зі зміщенням календарних свят нині на ринку "Шувар" вже на 67% більша пропозиція, ніж в аналогічний період минулого року.

Стосовно цін - передусім вони зросли на імпортні ялинки, мінімум на 20%. В першу чергу через блокаду кордону.

"Щодо попиту на живі ялинки на фоні збільшення інформаційного наголосу на питаннях екології та закликів до переходу на штучні аналоги, можемо сказати, що кількість бажаючих придбати живу ялинку не зменшилась. Як минулого року, так і цьогоріч наші оператори не мали скарг на низький рівень попиту. Нині саме розпал активного сезону", - розказала Попович.

Які ціни на ялинки в Києві

У середньому 1 метр коштує 135 грн. Проте вартість може відрізнятися залежно від регіону.

На Київщині ціни коливаються в діапазоні від 70 до 350 грн, залежно від розміру хвойних дерев.