ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Воші впливають на манту? Комаровський зробив несподівану заяву

STYLERЖиття    03.11.2019 - 07:35
Воші впливають на манту? Комаровський зробив несподівану заяву
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Комаровський відповів на питання, що цікавить багатьох

Євген Комаровський розповів, чи впливають воші на манту, а також спростував популярний міф щодо уколов. Відповідний пост лікар опублікував в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці.

За словами Комаровського, між вошами і манту ніякого зв'язку немає, і якщо у дитини виявили ектопаразитів, то це - не більше ніж звичайний збіг.

"На манту може вплинути тільки той факт, що дитина може місце уколу терти або чесати. Ось тоді може реально вплинути. Тому в процесі очікування після манту (три доби), ми одночасно можемо і полікувати вошей", - каже лікар.

Також Комаровський зазначає, якщо у дитини воші та їй зробили манту, то переробляти манту не треба, а лікувати вошей треба.

"Мочити манту можна. Слід щеплення мочити можна. А ось чесати місце уколу категорично заборонено", - зазначив Євген Комаровський.

Нагадаємо, що раніше Комаровський розповів про вплив хрещення на здоров'я дитини.

Викликає кишкові інфекції: Комаровський висловився про дитячу звичку Коли ГРВІ переходить у пневмонію? Комаровський відповів на хвилююче питання
Новини України Євген Комаровський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся