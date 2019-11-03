Воші впливають на манту? Комаровський зробив несподівану заяву

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Комаровський відповів на питання, що цікавить багатьох

Євген Комаровський розповів, чи впливають воші на манту, а також спростував популярний міф щодо уколов. Відповідний пост лікар опублікував в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці.

За словами Комаровського, між вошами і манту ніякого зв'язку немає, і якщо у дитини виявили ектопаразитів, то це - не більше ніж звичайний збіг.

"На манту може вплинути тільки той факт, що дитина може місце уколу терти або чесати. Ось тоді може реально вплинути. Тому в процесі очікування після манту (три доби), ми одночасно можемо і полікувати вошей", - каже лікар.

Також Комаровський зазначає, якщо у дитини воші та їй зробили манту, то переробляти манту не треба, а лікувати вошей треба.

"Мочити манту можна. Слід щеплення мочити можна. А ось чесати місце уколу категорично заборонено", - зазначив Євген Комаровський.

Нагадаємо, що раніше Комаровський розповів про вплив хрещення на здоров'я дитини.