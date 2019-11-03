Вши влияют на манту? Комаровский сделал неожиданное заявление

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Комаровский ответил на интересующий многих вопрос

Евгений Комаровский рассказал, влияют ли вши на манту, а также опроверг популярный миф касательно уколов. Соответствующий пост врач опубликовал в социальной сети Instagram на своей странице.

По словам Комаровского, между вшами и манту никакой связи нет, и если у ребенка обнаружили эктопаразитов, то это - не более чем обычное совпадение.

"На манту может повлиять только тот факт, если ребенок будет место укола тереть либо чесать. Вот тогда может реально повлиять. Поэтому в процессе ожидания после манту (трое суток), мы одновременно можем и полечить вшей", - говорит врач.

Также Комаровский отмечает, если у ребенка вши и ему сделали манту, то переделывать манту не надо, а лечить вшей надо.

"Манту мочить можно. След прививки мочить можно. А вот чесать место укола категорически запрещено", - отметил Евгений Комаровский.

Напомним, что ранее Комаровский рассказал о влиянии крещения на здоровье ребенка.