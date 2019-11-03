ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вши влияют на манту? Комаровский сделал неожиданное заявление

STYLERЖизнь    03.11.2019 - 07:35
Вши влияют на манту? Комаровский сделал неожиданное заявление
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Комаровский ответил на интересующий многих вопрос

Евгений Комаровский рассказал, влияют ли вши на манту, а также опроверг популярный миф касательно уколов. Соответствующий пост врач опубликовал в социальной сети Instagram на своей странице.

По словам Комаровского, между вшами и манту никакой связи нет, и если у ребенка обнаружили эктопаразитов, то это - не более чем обычное совпадение.

"На манту может повлиять только тот факт, если ребенок будет место укола тереть либо чесать. Вот тогда может реально повлиять. Поэтому в процессе ожидания после манту (трое суток), мы одновременно можем и полечить вшей", - говорит врач.

Также Комаровский отмечает, если у ребенка вши и ему сделали манту, то переделывать манту не надо, а лечить вшей надо.

"Манту мочить можно. След прививки мочить можно. А вот чесать место укола категорически запрещено", - отметил Евгений Комаровский.

Напомним, что ранее Комаровский рассказал о влиянии крещения на здоровье ребенка.

Вызывает кишечные инфекции: Комаровский высказался о детской привычке Когда ОРВИ переходит в пневмонию? Комаровский ответил на волнующий вопрос
Новости Украины Евгений Комаровский
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь