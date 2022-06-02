По всій країні обробляють парки від кліщів: наскільки це шкідливо для людей та тварин?

Обробку проводять препаратом "Ципертрин"

Препарат "Ципертрин" має спрямовану дію проти паразитів. Для обробки парків використовується розчин з 5% вмістом препарату.

Найбільшу небезпеку отрута може принести, якщо потрапить до дихальних шляхів.

Але враховуючи, що отрута в повітрі одразу втрачає свою концентрацію, для того, щоб дійсно отруїтися, треба, щоб вам "пшикали" впритул у лице.

Як обробляють парки

Зазвичай обробку проводять зрання, аби якомога менше людей мали змогу отруїтися. Тож відповімо одразу на головне питання: гуляти парком після обробки від кліщів можна вже через 2-3 години.

Дія препарату триває від 20 до 45 днів. Обробка парків застосовується під час найбільшої активності кліщів, навесні та в кінці літа.

Серед літа, коли спостерігаються найспекотніші дні, кліщі шукають вологі місця та стають менш небезпечними.

Можна дійти висновку, що ніякої загрози для здоров'я людей та тварин такі профілактичні дії не мають.

Головне - стежте за оголошеннями в місцевих пабліках, соціальних мережах, щоб знати, коли саме обробляють парки. Ходити туди протягом декількох годин не рекомендується.