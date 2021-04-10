Всеукраїнський локдаун: названа умова повного закриття країни на карантин

За словами лікаря, приклад західних областей, які першими потрапили під третю хвилю коронавірусу, що почалася наприкінці лютого, показують, що адаптивний карантин все ж працює.

"Ми зараз спостерігаємо стабілізацію в західних регіонах. Потрібно, щоб за 3-4 тижні пройшов подвійний інкубаційний період. Якщо ті регіони, які зараз входять в червону зону, де зараз починають діяти більш жорсткі заходи, вийдуть з таким же показником стабілізації, і якщо ця стабілізація буде триматися 5-6 тижнів після локдауну, то, можливо, не знадобиться локдаун по всій країні - якщо поступово регіони будуть виходити", - пояснила лікар.

Але у випадку, якщо швидкість попадання регіонів в "червону" зону буде дуже високою і досягне 13-ти, то в Кабміні будуть змушені вдатися до крайніх заходів.

"Якщо одночасно 13 регіонів буде в адаптивному карантині, то, можливо, уряд буде вирішувати про локдаун у всій країні. На сьогодні західні регіони показали, що адаптивний карантин більш-менш ефективний", - додала Мухарська.

Вона також назвала цифру - 25 тисяч нових хворих протягом доби. Тоді влада зобов'язана буде піти на крайні заходи.

Відзначимо, що зараз "червоними" оголошено 11 регіонів: Київ, Житомирська, Івано-Франківська (виходить 10 квітня), Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області, Харківська (входить в "червону" 11 квітня).