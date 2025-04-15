Вселенная изменит жизнь этих знаков Зодиака: встретят свою судьбу уже к концу весны

Дева

К концу весны кто-то или что-то коснется сердца, судьбоносная встреча станет подтверждением того, что вы все делали правильно. Даже небольшой знак способен изменить настроение и подарить вам крылья. Вселенная позволит вам начать все с чистого листа, не отказывайтесь от этой возможности.

Лев

Для вас эта весна может принести встречу, которая покажется неожиданной, но очень своевременной. То, что долго казалось затянутым или застывшим, наконец-то начнет двигаться. Просто позвольте этому произойти, не контролируя каждую деталь. Новая жизнь уже очень близко, встречайте ее с улыбкой.

Весы

Перед вами открывается очень тонкий, но сильный период, когда вы встретите свою судьбу. К концу весны у вас появится ощущение, что в жизни снова появляется гармония. Вселенная подсказывает вам, что баланс возможен, даже когда кажется, что его не существует. Главное - доверять ощущениям, а не страхам.

Овен

Все, что вы делали последние месяцы, скоро начнет давать результат. И хотя вы привыкли идти напролом, в этот раз судьба действует по-другому, она подбрасывает вам варианты - мягко, но метко. К концу весны вы можете встретить человека или идею, которая откроет новый горизонт. Важно не спешить, время остановиться и прислушаться к Вселенной.

Скорпион

Для вас эта весна - время внутреннего сдвига. Конечно, вам может показаться, что внешне ничего кардинального не происходит, но на самом деле все меняется. Уже скоро появится подтверждение начала новой полосы. Это будет момент, когда вам станет легко, будто кто-то снял с плеч лишний груз. И появится место для нового.