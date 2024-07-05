Вселенная спасет эти знаки Зодиака от фатальной ошибки. Кто увернется от удара судьбы

Уже 5 июля представители трех знаков Зодиака могут понять, что без помощи Вселенной им не обойтись. И в этот раз их желание будет услышано. Они сумеют не совершить роковую ошибку и увернутся от удара судьбы.

Весы

В последнее время вы могли слишком много отдавать, ничего не получая взамен. И если так продолжится, то вскоре вы потеряете все свои силы. Задумайтесь, готовы ли к такому результату.

Вселенная поможет вам научиться себя ценить. Не пытайтесь спасти всех вокруг, это может привести к роковой ошибке. Прислушайтесь к знакам свыше.

Дева

В вашу жизнь вскоре могут ворваться перемены. И все они будут весьма неожиданными. Скорее всего, Вселенная решила дать вам особый шанс, благодаря которому вы не совершите ошибку.

Доверьтесь событиям и знайте, что все они приведут лишь к хорошему. Порой стоит сделать "крюк" и не торопить события, ведь только так можно уберечься от рокового удара.

Стрелец

Мир не так добр к вам так, как вы этого хотели. И если вам трудно это осознать, то вы рискуете закрыться в своей "ракушке". Постарайтесь не сбегать от реальности, вы еще можете спасти себя от негатива.

Вскоре Вселенная поможет вам избавиться от всего, что приносит огорчение. И это поможет вам увернуться от рокового события, которое нависло над вами, словно туча.