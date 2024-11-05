Вселенная готовит особый дар для четырех знаков Зодиака. У кого начнется "белая" полоса

Козерог

Не стоит думать, что все ваши планы должны воплотиться в реальность. Спонтанность будет решающим фактором, уже скоро вы поймете, что Вселенная щедра на внезапные и очень интересные дары. Принимайте сюрпризы и не забывайте быть за все это благодарными.

Стрелец

Уже во вторник Вселенная подарит вам возможность избавиться от всего, что мешало вам добиться успеха. Сосредоточьтесь на важном и держите в тайне свои планы. Не стоит громко говорить о желаниях и победах. Дары будут очень щедрыми, однако не стоит делиться своим счастьем со всеми, кто вас окружает.

Рыбы

Уже 5 ноября Вселенная научит вас прислушиваться к своему сердцу. И это будет очень ценным и важным подарком. Слушайте свою интуицию и не сомневайтесь в том, что делаете. Вы сможете многого добиться, если отбросите переживания и страхи.

Скорпион

Вселенная готовит для вас особый дар. 5 ноября вы поймете, что делать дальше, и каким должен быть ваш следующий шаг. Мысли должны быть ясными, отбрасывайте все, что не дает вам принять правильное решение. Вас ждут громкие победы и глобальные свершения, вы уже очень близки к новой жизни.