Таро-гороскоп на неделю. На кого свалятся испытания и потери, а кому сказочно повезет

Новая неделя, которая начнется 4 ноября и продлится до 10 ноября, обещает непростой период для Тельцов и Дев. А Раки и Весы смогут насладиться жизнью сполны.

Овен

На этой неделе представителям этого зодиакального созвездия необходимо сосредоточиться на новых начинаниях и впечатлениях. Можно отправиться в путешествие или же наконец-то реализовать креативную идею в бизнесе, которую давно вынашивали.

Телец

Тельцам следует быть осторожными на протяжение этих 7 дней. Дело в том, что в вашем окружении могут появиться недоброжелатели, а проблемы посыпаться, как из рога изобилия. Поэтому будьте начеку и старайтесь оградить себя от неприятностей и токсичных людей.

Близнецы

Несмотря на то, что представители этого знака предпочитают новое старому, для Близнецов предстоящая неделя станет временем, чтобы возродить старые отношения, вернуться к любимым увлечениям или же помириться с другом детства.

Рак

Для Раков настанет время, когда они наконец-таки смогут преодолеть все препятствия, чтобы наслаждаться своей жизнью именно здесь и сейчас. В вашей жизни появятся новые возможности для достижения поставленных целей.

Лев

На этой неделе Львы почувствуют, как к ним вернется все то добро и положительная энергия, которой они щедро делились в 2024 году. Чем больше вы будете отдавать, тем больше получите - именно так работает карма.

Дева

На представителей этого зодиакального созвездия в последнее время свалилось много испытаний, потерь и обид. Но то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому вы смело можете сказать, что вынесли свой урок из ошибок и трудностей. Девы смогут справиться с чем-угодно на этой неделе и почувствуют свою силу.

Весы

Весам с 4 по 10 ноября следует сосредоточиться на семье и отношениях. Гармония дома - это правильная основа для счастливой жизни. Наслаждайтесь каждой минутой с близкими и не спешите жить.

Скорпион

Для Скорпионов настает знаковый период, когда необходимо правильно расставить приоритеты. Это судьбоносное время - вы можете завершить начатое дело или разорвать отношения, но в то же время в вашу жизнь придет что-то новое. Не бойтесь перемен, вы с ними справитесь.

Стрелец

Стрельцам необходимо на этой неделе больше уделять времени полету фантазии и творчеству. Возможно, ваше хобби со временем перерастет в прибыльное дело. Так что самое время мыслить креативно.

Козерог

Представителям этого зодиакального созвездия следует наконец отбросить самокритику и сомнения. Вы поймете, что окружающие ценят вас и нуждаются в вашей помощи и дельных советах.

Водолей

Водолеи на этой неделе станут настоящими миротворцами. Вы блестяще будете справляться со стрессом, давлением и конфликтами, а также вникнете в суть любой проблемы и найдете решения, казалось бы, безвыходных ситуаций.

Рыбы

Рыбам необходимо проявить чудеса коммуникации во всех сферах жизни: нужно будет проводить сложные переговоры, договариваться, а также переосмысливать полученную информацию, чтобы докопаться до истины. Тем не менее вы станете намного сильнее и мудрее.