ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Всесвітньо відомі українці, про яких ви точно не знали: запам'ятайте ці імена!

STYLERЖиття    28.02.2020 - 18:00
Всесвітньо відомі українці, про яких ви точно не знали: запам'ятайте ці імена!
На Ukraine WOW у Києві розповіли про всесвітньо відомих українців (колаж РБК-Україна)

Styler розповідає історії українців, про яких знають у всьому світі, але мало хто знає на батьківщині

Автор перших українських грошей, батько кубізму у скульптурі, перша жінка-кінодокументалістка, дизайнерка, яка вдягала Кетрін Хепберн, Грету Гарбо та інших кінодів. Мало хто здогадається, про кого йде мова. Хоча кожна ця людина залишила свій слід в культурі України, а дехто - і світу.

До 29 березня на Центральному залізничному вокзалі у Києві працює інтерактивна виставка-подорож Ukraine WOW. За три з половиною місяці на ній побувало понад 300 000 людей - це найбільш відвідувана виставка в історії України. Гості дізналися сотні вау-фактів про нашу країну та неймовірних українців. Styler ділиться історіями декого з них.

Олександр Архипенко

Всесвітньо відомий митець, один із засновників кубізму в скульптурі, чиї твори зберігаються у головних музеях та галереях світу. У 1910-му Олександр Архипенко брав участь у Паризькому "Салоні Незалежних" на рівні з Малевичем і Пікассо. Тоді ж став першим українським художником, чия виставка робіт об’їхала Західну Європу. А через десять років уже був першим українцем серед учасників Венеційської бієнале. Архипенко покинув рідний Київ, щоб потрапити до Америки. Там він став легендою. У 1933 році в Чикаго відбулася Всесвітня виставка "Століття прогресу". Для робіт Архипенка відвели цілу залу. Україна вперше була представлена окремим павільйоном на такому рівні.

Також в Америці Архипенко зацікавився кінематографом і придумав "рухомий живопис" - "архипентуру". Це механізм, за допомогою якого можна змінювати зображення на полотні, що складається із нарізаних та підсвічених смуг. Сьогодні за цим принципом у світі працюють рекламні білборди. Цікаво, що до малювання митця підштовхнула дитяча травма. Одного разу він потрапив в аварію на велосипеді. Лікарі хотіли ампутувати ногу, але мама не дозволила. Хлопчик лежав у ліжку майже рік, і за цей час навчився малювати. Все життя він був вдячний мамі за порятунок, і в своїх роботах найчастіше зображував жінок.

Всесвітньо відомі українці, про яких ви точно не знали: запам'ятайте ці імена!

На Ukraine WOW для робіт Олександра Архипенка відведено окрему нішу

Софія Яблонська

Одна з перших жінок-кінодокументалісток, фотограф і письменниця родом зі Львівської області. Софія подорожувала різними куточками світу - Марокко, Індокитай, Індонезія, Єгипет, Балі, Таїті, Нова Зеландія, Австралія - та привозила звідти сенсаційні фото- та кінорепортажі про життя тубільців. Мешканці острова Бора-Бора прозвали Софію "Теурою", тобто червоною пташкою. Вона була однією з перших, хто з’явився там із камерою. Щирість і добродушність допомагали жінці потрапляти у місця, закриті для європейців, зокрема святині та приватні оселі. Вона знімала те, що суворо заборонялося іншим чужинцям. Софія володіла французькою, італійською і навіть мовою жестів, або, як вона її називала, "миґами".

П’ятнадцять років Яблонська прожила в Китаї, де познайомилася і вийшла заміж за француза Жана Удена. Разом виховували трьох синів. Вона називала чоловіка Іваном, годувала родину галицькою їжею та навчала українських слів. А ще заохочувала китайців вишивати рушники, ласувати українським борщем та доїти корову. Після війни у 1950 році родина переїхала до Франції. Там Софія захопилася архітектурою і дизайном: за власним проєктом побудувала віллу, сама її облаштувала і декорувала. У дизайні використала й українські мотиви. Вийшло так добре, що почала проєктувати на замовлення. Один із її будинків місцева комісія архітекторів визнала художньою цінністю.

Георгій Нарбут

Художник-графік, ілюстратор багатьох книг, автор перших українських грошей та поштових марок, проєктів державного герба та печатки української держави, засновник та ректор Української академії мистецтв. Нарбут вважається батьком "українського стилю" у графіці, що задав тон наступним поколінням художників ХХ століття. Саме він придумав зобразити на гривнях тризуб.

Та головним досягненням майстра є перша "Українська абетка" 1917 року. Це тринадцять аркушів із літерами "Б", "В", "Г Ґ", "З", "И І", "К", "Л", "М", "Н", "О", "С", "Ф", "Ч". В абетці проявляється не лише технічна віртуозність майстра, а й відлуння барокових орнаментів, традиції української рукописної книги, знання європейської школи шрифту і навіть гумор. Спочатку Нарбут створював абетку двомовною і підбирав слова так, щоб писалися однаково російською і українською. Та потім зробив суто український варіант: перемалював окремі літери і перейменував "медвідя" на "ведмедя". Художник прожив 34 роки і встиг зробити лише 15 літер.

Всесвітньо відомі українці, про яких ви точно не знали: запам'ятайте ці імена!

На Ukraine WOW "Українська абетка" Георгія Нарбута представлена майже у повному варіанті

Валентина Саніна-Шлеє

Киянка Валентина Саніна-Шлеє створювала вбрання для Кетрін Хепберн, Грети Гарбо, Полет Годар, Марлен Дітріх та інших кінодів і представниць вищого світу. Її будинок моди Valentina в Нью-Йорку проіснував близько тридцяти років і вважався класикою американського дизайну. У двадцяті модними були короткі стрижки, тонкі хлоп’ячі фігури та прямі сукні з заниженою талією. Але Валентина надавала перевагу довгим приталеним сукням із широкими рукавами, звабливим декольте й неповторними деталями. Її відчуття прекрасного спричинило революцію у світі моди: невеличка майстерня Валентини згодом перетворилася на один із найзнаменитіших будинків моди в США.

Все почалося у Севастополі в роки громадянської війни, коли Валентина познайомилася з Георгієм Шлеє, який згодом став театральним антрепренером і мільйонером. За легендою, вона сиділа на вокзалі з вузликом і не знала, куди податися. До неї підійшов чоловік і запитав, кого вона чекає. "Нікого", - зізналася жінка. Невдовзі вони побралися і вирушили до Греції, де Валентина закохалася в античність і почала шити для себе сукні в античному стилі. Потім були Італія та Франція: Валентина пробувала себе у кіно, виступала на сцені й так само шила собі костюми. Врешті-решт подружжя переїхало до Нью-Йорка, де і з’явилася перша маленька майстерня "Валентина", а потім "Валентина і Соня". В 1928 році на знаменитій Медісон-авеню відкрився салон "Сукні Валентини", емблемою якого став кришталевий хрест. За час існування будинку моди близько двох тисяч жінок придбали там сукню. Моделі Валентини досі є предметом гордості музеїв і приватних колекцій. Їх носили десятиліттями, вони були ніби поза часом. Сама модельєр казала про це так: "Ший з розрахунком на ціле століття. Забудь, який на дворі рік".

Поліна Райко

Усе життя Поліна Райко присвятила роботі на землі - в колгоспі та на власному городі в містечку Олешки Херсонської області. А в 69 років почала малювати фрески на стінах та стелі семикімнатного будинку, літньої кухні, на паркані, на електричних дротах і навіть на вимикачах. До творчості її привела особиста трагедія: спочатку в автокатастрофі загинула донька, потім не стало чоловіка і потрапив до тюрми син. Аби подолати тугу, Райко малювала і співала у порожній хаті. За п’ять років вона вкрила живописом усі стіни й стелю. Зображення фантастичних істот - леопардів-сов, птахів, риб - у неї перемежаються з портретами людей: чоловіка на тому світі з новою вудочкою, яку він мріяв купити; рідних на весіллі; Богоматері з дитиною та янголів.

Після смерті художниці її будинок придбало подружжя з Канади, щоб перетворити його на музей. Невідомо, скільки ще протримається оригінальний розпис, адже мізерної пенсії Райко вистачало лише на дешеву фарбу, якою покривають підлогу та двері.

Всесвітньо відомі українці, про яких ви точно не знали: запам'ятайте ці імена!

На Ukraine WOW художники з Благодійного фонду імені Поліни Райко відтворили неповторні малюнки у хаті-мазанці

Кубань - це Україна: спливли унікальні факти 100-річної давнини Археологи виявили в Україні артефакт для жертвоприношень віком понад 2,5 тисячі років (фото)
Новини України история
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся