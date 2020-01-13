Виставка Ukraine WOW на залізничному вокзалі

Виставку Ukraine WOW на залізничному вокзалі продовжено до 29 лютого

13.01.2020-29.02.2020

За півтора місяці інтерактивну виставку-подорож Ukraine WOW на Центральному залізничному вокзалі відвідало рекордні 150 000 людей. Через велику кількість запитів і прохань, виставку продовжили до 29 лютого 2020 року.

Організатори підготували для відвідувачів кілька оновлень. Так, відтепер кожен може керувати однією з найбільших (понад 250 кв м) інсталяцій Ukraine WOW — діорамою — наприклад, запускати у ній потяги, вмикати маяк, вітряки. Також тепер можна вийти на ринг з легендарним українським боксером Олександром Усиком, одягнувши VR-окуляри.

Ukraine WOW знайомить глядача з Україною так, ніби він подорожує з нею в потязі. Це 3900 кв.м. інтерактивних інсталяцій та унікальних експонатів: від оригіналів Малевича і Архипенка до стіни з бурштину і побудованого у виставковому просторі тунелю кохання; від унікальної абетки Георгія Нарбута до мазанки, на стінах якої відтворені роботи Поліни Райко; від рожевого вагона, у якому звучать сни та мрії, до віртуальної реальності, в якій можна літати над Батьківщиною-матір’ю, та зсередини побачити "дев'ятку" — найпотужнішу доменну піч у Європі.

Англомовний гід Ukraine WOW можна знайти за посиланням.

Графік роботи: 13 січня — 29 лютого, вт-нд 11:00-20:00.

Де: Київський центральний залізничний вокзал, 14 колія, виставковий простір "Будівля багажного відділення з рампою, корпус В".

Квиток: 50 грн. Для дітей до 12 років, пенсіонерів, учасників бойових дій — безкоштовно за наявності посвідчення.

Виставку Ukraine WOW на залізничному вокзалі продовжено до 29 лютого