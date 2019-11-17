Всесвіт готує сюрпризи: яким знакам Зодіаку пощастить в найближчому майбутньому

Які знаки Зодіаку чекає фінансовий успіх - астрологічний прогноз від Павла Глоби.

Гороскоп грошей на грудень 2019 обіцяє удачу деяким знакам Зодіаку. Астролог повідомляє, що є щасливчики, яким вдасться уникнути грошових втрат і здобути фінансову стабільність.

Овен

У цьому місяці представники вогняного знаку зможуть правильно розставити пріоритети та вірно спланувати свій бюджет. Економія на тижні подарує можливість до вихідних порадувати себе приємними покупками. Мова йде не тільки про побутові дрібниці, це може бути навіть квартира або машина.

Діва

Будь-які фінансові операції будуть вдалими, якщо Діви почнуть місяць з правильного посилання до Всесвіту. Астрологи радять посилити свою енергетику та бути обережніше. Не варто брати гроші в борг, адже в кінці тижня або на початку наступного можуть з'явитися більш підходящі варіанти або несподівані грошові надходження.

Фінансовий гороскоп 2019 (фото: fireinspire.com)

Лев

Для Лева в першій половині грудня найголовніше - уникати конфліктів на грунті грошей і не дратуватися, якщо фінансів не вистачає. Тоді тиждень принесе тільки приємні моменти. Якщо Леви відчують, що фінансова перспектива у них в руках, то не варто упускати свій шанс розбагатіти.