"Завжди думаю про Україну": Сергій Ребров пояснив, чому футбол не поза політикою

Крім того, зірка "біло-синіх" пояснив, чому під час деяких матчів у своїй кар'єрі в Англії (Ребров грав за "Тоттенгем" і "Вест Гем" з 2000-го по 2005 рік) він виходив на поле з помаранчевою пов'язкою (мова йде саме про той період, коли в Україні розпочалася "Помаранчева революція").

За словами Реброва, це був його "спосіб підтримати свій народ, котрий хотів свободи".

"Футбол - це політика. Багато хто говорить, що ні, але футбол настільки популярний, що став політичною сценою. Мене не злякала можливість підтримати людей, які на вулиці боролися за майбутнє України", - сказав він.

"Я можу бути далеко, але завжди думаю про Україну і про все, що нам доводиться вистраждати, про війну і проблеми, які у нас є", - додав Ребров.

Крім того, наголосив Сергій, що коли він був тренером київського "Динамо" (у 2014-2017 роках), то "наказував гравцям викладатися на повну, тому що їхня перемога радувала людей, які багато страждали в повсякденному житті".

Сергій Ребров (фото: wikipedia.org)