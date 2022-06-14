Все, на що він заслужив?! Українців обурила історія сліпого пса, якого вигнали помирати після 15 років служби

У Кам'янці-Подільському волонтери взяли під опіку собаку на прізвисько Барон, якого господарі просто вигнали з дому помирати після 15 років служби, при тому, що пес вже зовсім сліпий.

На "пам'ять" про довгу і віддану службу колишні власники Барона, проганяючи його, залишили карабін від ланцюга на нашийнику, і незрячий пес, впавши зі скелі, травмував об нього лапу.

"Карабін боляче врізався в лапки і прогнив до кістки", - йдеться в публікації.

Тварина не може знайти дорогу додому, де його вже не чекають, і цілий тиждень пробула на городі в однієї жінки в районі Польських фільварок.

"Хіба це все, на що він заслужив?"- ставлять риторичне питання зоозахисники.

Волонтери облаштували для Барона вольєр і поставили будку, але пес все ще обережно поводиться з людьми і не дозволяє себе гладити, тому вони підозрюють, що колишні господарі могли бити собаку.

Це нова оселя собаки Барона, яку облаштували небайдужі волонтери (фото: facebook.com / groups/ Душа Бродяги (громадська Організація м.Кам'янець-Подільський)

"Йому було важко ходити по сходах на прогулянки, тому що у нього пошкоджена задня лапка, і можливо і таз!!!! Ми терпляче ставимося до Барона, так кажуть його звуть, і чекаємо, коли він буде готовий нам довіряти! Час лікує в деяких випадках!!!! Скоріш за все в нього нема шансу родину, бо він старенький, сліпий і поки не дуже контактний з людьми! Боляче, що у наших людей немає серця!!!" - пише Анжела Швець.

Публікація волонтерів в мережі викликала масу обурення в коментарях - люди переконані, що так чинити зі своїми чотирилапими вихованцями не можна, і дякують небайдужим за участь у долі собаки.

Волонтери взяли під опіку старенького Барона, який виявився не потрібним господарям після 15 років служби (фото: vdalo.info / facebook.com/groups / Душа волоцюги (громадська Організація М. Кам'янець-Подільський)