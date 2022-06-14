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Все, чего он заслужил?! Украинцев возмутила история слепого пса, которого выгнали умирать после 15 лет службы

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Каменец-Подольский, Вторник 14 июня 2022 17:51
Все, чего он заслужил?! Украинцев возмутила история слепого пса, которого выгнали умирать после 15 лет службы Коллаж РБК-Украина: активисты рассказали грустную историю о собаке Бароне в Каменце-Подольском
Автор: Владимир Костырин

В Каменце-Подольском волонтеры взяли под опеку собаку по кличке Барон, которого хозяева просто выгнали из дома умирать после 15 лет службы, при том, что пес уже совсем слепой.

Историю животного рассказали в общественной организации "Душа бродяги" в Facebook.

На "память" о долгой и преданной службе бывшие владельцы Барона, прогоняя его, оставили карабин от цепи на ошейнике, и незрячий пес, упав со скалы, травмировал об него лапу.

"Карабин больно врезался в лапки и прогнил до кости", - говорится в публикации.

Животное не может найти дорогу домой, где его уже не ждут, и целую неделю пробыл на огороде у одной женщины в районе Польских фольварок.

"Разве это все, на что он заслужил?" - задают риторический вопрос зоозащитники.

Волонтеры обустроили для Барона вольер и поставили будку, но пес все еще осторожно ведет себя с людьми и не позволяет себя гладить, поэтому они подозревают, что бывшие хозяева могли бить собаку.

Все, чего он заслужил?! Украинцев возмутила история слепого пса, которого выгнали умирать после 15 лет службы

Это новый дом собаки Барона, который обустроили неравнодушные волонтеры (фото: facebook.com/groups / Душа Бродяги (громадська Організація м.Кам'янець-Подільський)

"Ему было тяжело ходить по лестнице на прогулки, потому что у него повреждена задняя лапка, и возможно и таз!!!! Мы терпеливо относимся к Барону, так говорят его зовут, и ждем, когда он будет готов нам доверять! Время лечит в некоторых случаях!!!! Скорее всего, у него нет шанса на семью, потому что он старенький, слепой и пока не очень контактный с людьми! Больно, что у наших людей нет сердца!!!" - пишет Анжела Швец.

Публикация волонтеров в сети вызвала массу возмущения в комментариях - люди убеждены, что так поступать со своими четырехлапыми питомцами нельзя, и благодарят неравнодушных за участие в судьбе собаки.

Все, чего он заслужил?! Украинцев возмутила история слепого пса, которого выгнали умирать после 15 лет службыВсе, чего он заслужил?! Украинцев возмутила история слепого пса, которого выгнали умирать после 15 лет службы

Волонтеры взяли под опеку старенького Барона, который оказался не нужным хозяевам после 15 лет службы (фото: vdalo.info / facebook.com/groups/ Душа Бродяги (громадська Організація м.Кам'янець-Подільський)

Ранее мы писали о том, что под Киевом в Макарове верный пес около месяца ждал свою хозяйку, которую убили российские оккупанты, и история "хатико" облетела сеть, после чего собака Акита-ину Рини обрела новую семью.

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Каменец-Подольский Хмельницкая область
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