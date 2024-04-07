"Все ради хайпа". Муж MamaRika прокомментировал кризис в браке с певицей

Сергей Середа подтвердил проблемы в браке с женой

Так, ведущий отметил, что они с MamaRika "не хайпуют" вокруг ее новой песни, а действительно проживают нелегкие времена.

"Спасибо всем за поддержку! И за большое количество сообщений в директ, но на данный момент я не готов никому отвечать, так как мы должны сами разобраться в наших отношениях. Те кто пишут что все это ради хайпа вокруг новой песни @mamarika_official хочу вас разочаровать, это не так", - говорится в заметке Сергея.

MamaRika и Сергей Середа (фото: instagram.com/serega_sereda)

Также он отметил, что супруги уже давно переживают этот кризис и "появление песни это - результат их переживаний".

"Слова которые поет Настя действительно о нас... Но мы делаем все возможное, чтобы семья осталась семьей и надеюсь что очень скоро, мы будем вспоминать об этом периоде, как о чем-то очень сложном, но то, что уже осталось позади", - написал Середа и призвал беречь друг друга.