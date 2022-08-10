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"Всі разом!" Маленький українець показав, як правильно співати гімн: зворушливе відео

Маленький хлопчик заспівав гімн України (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Під час війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни, маленькі українці вражають своїм патріотизмом. Так, хлопчик навчив батьків, як правильно виконувати гімн України.

Відео з кумедним малюком опубліковано в TikTok.

"Патріотами не народжуються, патріотів виховують", - підписали ролик.

На відео малюк їде в машині з батьками і пояснює, як правильно співати гімн України. Потім починає грати "Ще не вмерла Україна" і дитина прекрасно попадає в ноти.

Такому виконанню слід повчитися!

Дивіться на відео, які в Україні діти.

У коментарях користувачі захопилися дитиною і написали, що він молодець.

  • Ой, сонечко, дай Боже тобі здоров'я. Дякуємо батькам за виховання синочка, справжній патріот.
  • Супер, малий справжній Українець, наше майбутнє.
  • Молодці мама і тато, ростять наше кохане майбутнє...

Як ми писали раніше, у Києві пенсіонерка грає гімн України на баяні, перебуваючи на балконі.

Також слухайте сильну і зворушливу пісню про героїв ЗСУ.

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