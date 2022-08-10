"Всі разом!" Маленький українець показав, як правильно співати гімн: зворушливе відео

"Патріотами не народжуються, патріотів виховують", - підписали ролик.

На відео малюк їде в машині з батьками і пояснює, як правильно співати гімн України. Потім починає грати "Ще не вмерла Україна" і дитина прекрасно попадає в ноти.

Такому виконанню слід повчитися!

Дивіться на відео, які в Україні діти.

У коментарях користувачі захопилися дитиною і написали, що він молодець.