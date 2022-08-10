"Всі разом!" Маленький українець показав, як правильно співати гімн: зворушливе відео

Під час війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни, маленькі українці вражають своїм патріотизмом. Так, хлопчик навчив батьків, як правильно виконувати гімн України.
Відео з кумедним малюком опубліковано в TikTok.
"Патріотами не народжуються, патріотів виховують", - підписали ролик.
На відео малюк їде в машині з батьками і пояснює, як правильно співати гімн України. Потім починає грати "Ще не вмерла Україна" і дитина прекрасно попадає в ноти.
Такому виконанню слід повчитися!
Дивіться на відео, які в Україні діти.
У коментарях користувачі захопилися дитиною і написали, що він молодець.
@fainenka
Патріотами не народжуються, патріотів виховують#україна #тімговорить #kids #дитина #війна #ukraine #гімнукраїниоригінальний звук - Ksenia Babenko
Як ми писали раніше, у Києві пенсіонерка грає гімн України на баяні, перебуваючи на балконі.