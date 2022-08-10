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"Росіяни дограються": у Києві пенсіонерка грає гімн України на баяні, перебуваючи на балконі

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Київ, Середа 10 серпня 2022 09:16
"Росіяни дограються": у Києві пенсіонерка грає гімн України на баяні, перебуваючи на балконі У Києві пенсіонерка заворожує людей своєю музикою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві пенсіонерка без музичної освіти радує жителів міста виконаннями композицій на баяні. Так, 76-річна Людмила Звєрєва виходить на балкон і грає гімн України.

Про літню жінку розповіли в ТСН.

Історія пенсіонерки

Людмила живе в комунальній квартирі недалеко від Центрального залізничного вокзалу. Колишня зварювальниця на Чорнобильській атомній електростанції каже, що не знає жодної ноти, але грає на баяні для перехожих у центрі Києва.

"Я жодної ноти не знаю, добре пам'ятаю, що "до-ре-мі-фа-сіль-ля-сі" колись вчили в школі", - розповіла пенсіонерка.

Людмила Іванівна працювала зварювальницею на Чорнобильській АЕС. Бувала і на Запорізькій атомній, яку зараз окупували росіяни. Їм вона посилає гнів і прокльони.

"Вони дограються, су*и! Вибачте за слово. Вони дограються, вони під такі санкції потраплять. Я нічого не можу вдіяти, а Америка їм так зробить. Ось як молодих, знаєш, натягують", - зазначила вона.

Людмила Іванівна живе на маленьку пенсію, але за свою музику навіть не бажає отримувати грошей.

Гімн для киян

Музикантка-любителька розважає городян своїми композиціями на баяні. У баяністки двоє власних дітей і дві жінки колись стали називати її мамою. Людмила обожнює грати пісні про материнську любов.

Як ми раніше писали, молоді зірки великим концертом наблизили перемогу України над окупантом.

Також слухайте сильну і зворушливу пісню про героїв ЗСУ.

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