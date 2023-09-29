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"Все просто". Ксения Мишина призналась, как похудела на 12 килограммов за 4 месяца

Фото: Ксения Мишина рассказала свою историю похудения (facebook com kseniia mishyna)
Автор: Людмила Жукова

Украинская актриса Ксения Мишина призналась, что в один момент перестала нравиться себе и решила похудеть. За четыре месяца ей удалось сбросить 12 килограммов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки на YouTube-канале Алины Шаманской.

Как похудела Ксения Мишина

Знаменитость сообщила, что ей помогала в похудении целая команда специалистов. Именно они вели ее весь путь.

"На самом деле все так просто, но нужно делать, а мы привыкли все усложнять", - сказала Ксения.

Мишина сказала, что набрала вес именно из-за стресса. По ее словам, в то время она постоянно ела.

"Из-за большого стресса начала обрастать. Я думаю, это такая психосоматика, я постоянно ела. Надо было заедать все. И в один момент я посмотрела на себя в зеркало и думаю, что это такое? Сначала принялась спортом заниматься, но все равно ела. Мне кажется, что питание - это важнейшая составляющая на пути к желаемой фигуре. Есть физический, психологический голод, и важно научиться различать их", - сказала она.

Ведущая отметила, что Ксения именно во время войны в Украине набрала 12 килограммов.

В чем секрет похудения актрисы

По словам актрисы, ее бывший мужчина посоветовал ей заняться спортом.

"Я ненавидела спорт и это тоже психологическая история. Не хотела напрягаться, но когда ты понимаешь зачем, это по-другому работает. Если кофе, то плюс 300−400 мл воды. Я стабильно выпиваю три литра воды каждый день. Хочу не хочу, но я уже хочу. Утром обязательно делаю вакуум живота, медитацию, контрастный душ", - призналась звезда.

Кстати, Ксения призналась, что фото, где она поправилась, она не публиковала нигде.

Ксения Мишина сейчас выглядит так (фото: instagram.com/misha.k.ua)

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Ксения Мишина