Спас себя и соседей: новая история в музее "Голоса мирных"

В прошлом году рядом с его домом приземлялись вражеские вертолеты, шли воздушные бои, а в самом поселке Бузова окопалась колонна российских танков.

"Иногда казалось, что я нахожусь как в 3d кино: звук, картинка, запахи", - шутит Борис сейчас. Тогда же было совсем не до шуток. Надо было убегать, причем, не только самому: в подвале соседнего дома прятались родные и друзья, которых покинуть Борис просто не мог.

Выходить даже во двор - рискованно, а как посмотришь за забор – сразу прицельные выстрелы. Однако мужчина связал белый платок и побежал через поле. Попытаться договориться, по его мнению, был единственный шанс, чтобы спасти всех. Когда добежал, вместо "здравствуйте" получил удар в челюсть от русского военного явно нерусского облика.

"Меня раздели догола, один из бурят взял нож и сказал, что сейчас меня кастрирует. А вдруг я предположил, что он меня не понимает. Причем только потому, что я говорю, как обычно. Я исправился. Столько нецензурных слов сразу я не говорил никогда в жизни… И неожиданно услышал: "дядя, дядя, успокойся, одевайся. Успокоиться я не мог еще долго…".

Из села разрешили уехать всем, о ком просил Борис. В машину поместились 11 человек, собака и кошка. Борис, пока не оказались в относительно безопасной зоне, шел перед машиной с белой тряпкой.

"Мы ехали молча, долго кружили по селам. Вынырнули на трассу, и я осознал, что могло произойти. Говорят, мужчины не плачут. Так вот. Я - плакал", - признается он.

История Бориса вошла в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает уже около 65 000 историй.