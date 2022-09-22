"Спас человека и понял, что я на своем месте". Пожарный Владислав Гела о спасении жизней и работе после ракетных ударов РФ

"Звезд с неба никто не обещал". Как решил стать спасателем

Все родные и девушка переживают из-за моей работы. Когда еду на вызовы - мне все сразу звонят, но я не беру трубку, потому что занят. Мне, конечно, приятно, что они переживают за меня, но это очень отвлекает. Думаю, завести еще один телефон себе, специально для работы. У нас есть рации, но некоторые моменты нужно уточнять с помощью телефона.

6 лет я учился в Харьковском университете гражданской защиты, закончил магистратуру и пришел на должность начальника караула. Хотелось бы вернуться в Харьков. Я мечтал пойти на аспирантуру, но сейчас не до этого. Сейчас в первую очередь надо помогать людям.

В "Амсторе" (торговый центр в Кременчуге, где из-за ракетного удара РФ погибло 15 жителей города - ред.) у меня был первый случай спасения человека. После того как я спас человека, я понял, что я нужен здесь, это мое место. И тут меня так доброжелательно приняли.

Наш университет из Харькова перевели в Черкассы. Прилеты по зданию ВУЗа были, окна там точно повылетали - мне высылали фотографии. У меня в Харькове остался тренер. Работает воспитателем по физической подготовке, подполковник. Говорит, что постоянно летают ракеты и бомбят жилые дома. Очень тяжело и страшно, но он не может уехать без приказа. Семью он отправил за границу.

Пока учился в школе, я профессионально занимался боксом. В спортивной сборной Украины первым номером я не был. На сборы и соревнования ездил, но звезд с неба мне никто не обещал. Когда думал, куда поступать, то были варианты спортивного тренера, военного, полицейского. А потом решил, что пожарные помогают людям - это благородная профессия.

Владислав на соревнованиях по боксу (фото с личного архива Владислава Гелы)

"Не смогли пройти проверку". Что нужно, чтобы обучиться на спасателя

Для поступления в университет нужно взять направление от пожарных. То есть если ты хочешь обучаться на спасателя, полицейского, сотрудника СБУ, военного, то нужно перед поступлением взять в любой пожарной части, полицейском участке или военной части направление. Я брал его в пожарной части в Кобеляках (город, в котором вырос Владислав - ред.). Поэтому меня должны были в любом случае направить на работу в Полтавскую область, от которой было направление.

Кроме изъявленного желания, для получения направления надо пройти медицинскую комиссию и психологические тесты. А потом - ВНО по украинскому языку, математике, истории и физике. В ВУЗе нужно было сдать физическую подготовку, за которую тоже ставили баллы. И снова пройти психолога несмотря на то, что мы уже проходили его в управлении. Были такие абитуриенты, которые не могли пройти психологическую проверку.

За исполнение работы его наградили благодарностью (фото с личного архива Владислава Гелы)

В университете мы выезжали на пожары, приступали к практике во время обучения. Со второго курса начали выходить в части: сначала бойцами, потом командирами отделений, а дальше - начальниками караула. Это была такая стажировка, за которую мы получали оценки. После четвертого курса работал 3 месяца инспектором по пожарной безопасности в родных Кобеляках.

Выпускников магистратуры распределяют в инспекцию (те, кто проверяет предприятия на соответствие пожарным нормам, выписывает штрафы) или службу (непосредственно спасатели). Мне хотелось работать именно в службе. В 14-ой части в Кременчуге была вакантная должность, я поговорил с начальником, и он был не против.

Как работают спасатели во время войны

Сначала я думал, что на работе будут строгие начальники и все четко по уставу. Был уверен, что ко мне будут относиться как к новичку, с большой предвзятостью. Так я думал после выпуска. А в части меня хорошо приняли, очень доброжелательно. Работа мне очень нравится. Все руководители, как настоящие наставники, мне помогают. Как показало время, на этих людей можно положиться.

Я уже привык к ответственности за других людей - человек ко всему привыкает. Тем более я занимаюсь спортом, где необходимо быстро принимать решение. Я не скажу, что мне это дается тяжело. Чувствую себя, как рыба в воде.

Сейчас многих пожарных с оккупированных территорий отправляют в Харьковскую область, где они могут помочь людям. Им платят за работу больше, чем нам. Подробно не рассказывают, но говорят, что такого насмотрелись, что никакие деньги этого не стоят.

Сейчас нам доплачивают за военное положение. И я думаю, эти выплаты оправдывают наш риск на пожарах. Откладываю часть денег. Я всегда мечтал о своей квартире, чтобы не зависеть от родителей. И собирал деньги еще со спортивных боев, когда был курсантом. Конечно, можно было бы и машину купить, но пока коплю на квартиру.

До войны молодым сотрудникам давали на 20 лет лизинг на жилье, за которое служба выплачивала процентную ставку. И все 20 лет нужно проработать на службе. Сейчас пока не узнавал, какая с этим ситуация.

"Люди заталкивали машины на эвакуатор, чтобы мы могли работать"

Самым тяжелым было внутри "Амстора" спасать людей и одновременно контролировать, чтобы не завалило моих подчиненных. В тот момент я отвечал за то, чтобы никто не получил травм. Когда мы поднимали плиты и вытягивали людей, два моих бойца пострадали: один порвал мышцы на спине, а второй - потянул. Оба уже приступили к выполнению обязанностей. Один был на больничном, а другой - как работал, так и работает.

Спасатель после тушения пожара (фото с личного архива Владислава)

Как только случился взрыв в ТЦ, гражданские старались помочь: бежали в здание и пытались вытягивать людей. А там была очень высокая температура, они без снаряжения получали большие ожоги. И не могли долго находиться внутри. Спасибо всем этим людям, которые старались всем, чем могли, нам помочь. Подбегали, спрашивали, что делать.

Например, на стоянке было припарковано много автомобилей, их надо было оттянуть, чтобы заехали пожарные. Они заталкивали эти машины на эвакуатор, чтобы мы могли работать. Мы их не просили, это они сами, когда потушили пожар, начали искать людей, разбирать завалы. И воду приносили, и еду, и таблетки от отравления – всем обеспечивали нас. Я во время тушения вдохнул дыма, мне стало плохо, как раз помогли таблетки волонтеров.

На вызовах после обстрела НПЗ (Россия запускала ракеты по кременчугскому НПЗ 2 апреля, 24 апреля, 12 мая и 18 июня) мы охлаждали горящие цистерны с бензином. Подавали воду на стенки резервуаров, чтобы не дать распространиться огню на соседние цистерны. Контролировали этот процесс, пока горючее в цистерне не выгорело до конца.

Не дать распространиться огню. Какие вызовы случаются чаще всего

До войны был вызов: парень поставил на зарядку аккумулятор и проводка "замкнула". Тоже опасная работа, потому что ты заходишь в дом, полный дыма - ничего не видно, и нужно контролировать весь процесс, чтобы ничего не завалилось.

Частые вызовы - это подгорание еды. Потом начинает гореть вытяжка, кухонные шкафчики - на такие вызовы надо быстро собираться и ехать, чтобы не дать распространиться огню.

Владислав во время исполнения работы (фото с личного архива Владислава Гелы)

Весной постоянно поджигают траву и бывает по 10 вызовов за смену. Машина не успевает заезжать, как опять надо ехать гасить траву. Недавно бабушка жгла мусор и загорелись кустарники возле леса, если бы дальше огонь пошел, были бы большие убытки. За такое штрафуют, на минимальную бабушкину пенсию будет ощутимо.

"Украинцы будут избегать общения с россиянами"

На работе у меня есть место для занятий боксом. Когда я пришел, в части были железо, штанги, гантели, гири, турник, брусья. Еще у нас есть стадион. Я купил и повесил грушу. Тренируюсь, чтобы отвлечься от тяжелой работы. Мне очень помогает спортзал.

Выступаю на международных соревнованиях по боксу и планирую продолжать. Пока запланированных боев нет из-за войны: неясно, можно ли нам выезжать или нет. У меня есть менеджер, который находит бои, договаривается обо всем, и я еду, боксирую, как в Украине, так и за границей.

Занимаюсь боксом с 10 лет. Благодаря спорту у меня есть большой круг друзей, не только в Украине. Мои бывшие соперники из Польши, как только война началась, написали: чем тебе помочь что нужно, если родственников собираешься отправлять к нам, мы поможем, только скажи.

Спасатель выступает на соревнованиях по боксу и собирается продолжать (фото с личного архива Владислава Гелы)

Бокс - благородный вид спорта. Тут же не приходишь, как на улице, мордобой устраивать. Это прежде всего соревнование и нужно уважать соперника. Конечно, на больших боях возможно какие-то интриги делают специально для медиа. Бои с равным соперником запоминаются на всю жизнь. И после этого вы сближаетесь настолько, не могу передать как.

Что касается России, то я не думаю, что мы с ними сможем наладить отношения. Они покушаются на жизни наших граждан, многих покалечили и убили, оставили без домов. Наши граждане будут стараться избегать с ними общения в будущем.

Бокс - это мужское дело, благородное занятие. А война - благородное дело только для нас, украинцев, которые защищают свою землю от врагов.