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Вам брешуть! На росТБ зірвали прямий ефір закликами зупинити війну (відео)

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Понеділок 14 березня 2022 21:56
Вам брешуть! На росТБ зірвали прямий ефір закликами зупинити війну (відео) Кадр з відео
Автор: Дмитрий Войналович

Вечірній прямий ефір на російському пропагандистському "Первом канале" був зірваний після того, як дівчина із закликом зупинити війну проти України увірвалася в студію програми "Время".

Цікаво, що активісткою виявилася співробітниця того ж "Первого канала" - редактор Марина Овсяннікова.

Коли ведуча Катерина Андрєєва говорила про санкції, Марина з'явилася в кадрі з плакатом.

На ньому були намальовані прапори України і РФ. Також там було написано: "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть".

Разом з тим дівчина кілька разів повторила: "Зупиніть війну! Ні війні!".

Після цих слів пропагандисти відразу ж пустили в ефір сюжет про санкції.

За інформацією російських ЗМІ, що після того, що сталося Овсяннікову затримали, а "Первый канал" почав перевірку. Яка подальша доля чекає Марину - невідомо. У колах пропагандистів кажуть, що на неї заведуть адміністративну справу.

До речі, перед акцією Овсяннікова записала відеозвернення до громадян Росії.

"На жаль, останніми роками я працювала на "Первом канале", займаючись кремлівською пропагандою. І мені зараз дуже соромно за це. Соромно за те, що дозволяла говорити брехню з екрана телевізора. Соромно за те, що дозволяла зомбувати російських людей", - зазначила Марина і висловила надію, що "невдовзі ця братовбивча війна закінчиться".

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