Вам брешуть! На росТБ зірвали прямий ефір закликами зупинити війну (відео)
Вечірній прямий ефір на російському пропагандистському "Первом канале" був зірваний після того, як дівчина із закликом зупинити війну проти України увірвалася в студію програми "Время".
Цікаво, що активісткою виявилася співробітниця того ж "Первого канала" - редактор Марина Овсяннікова.
Коли ведуча Катерина Андрєєва говорила про санкції, Марина з'явилася в кадрі з плакатом.
На ньому були намальовані прапори України і РФ. Також там було написано: "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть".
Разом з тим дівчина кілька разів повторила: "Зупиніть війну! Ні війні!".
Після цих слів пропагандисти відразу ж пустили в ефір сюжет про санкції.
За інформацією російських ЗМІ, що після того, що сталося Овсяннікову затримали, а "Первый канал" почав перевірку. Яка подальша доля чекає Марину - невідомо. У колах пропагандистів кажуть, що на неї заведуть адміністративну справу.
До речі, перед акцією Овсяннікова записала відеозвернення до громадян Росії.
"На жаль, останніми роками я працювала на "Первом канале", займаючись кремлівською пропагандою. І мені зараз дуже соромно за це. Соромно за те, що дозволяла говорити брехню з екрана телевізора. Соромно за те, що дозволяла зомбувати російських людей", - зазначила Марина і висловила надію, що "невдовзі ця братовбивча війна закінчиться".