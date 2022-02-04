Під час матчу Україна-Росія вболівальникам заборонили співати "Путін - х*ло"

4 лютого у Нідерландах збірна України з футзалу зустрічається з росіянами у рамках півфіналу Євро 2022 .

У цьому надважливому матчі для нашої команди не обійшлося без курйозів.

Під час матчу з футзалу шанувальники збірної України, які підтримують нашу збірну в Амстердамі, час від часу вигукували гасло "Слава Україні! Героям Слава!". Ці слова чули усі глядачі півфінального матчу у різних куточках світу.

Також завзяті вболівальники спочатку кричали, а потім затягнули відому на увесь світ пісню про Путіна.

Але під час чергового "співочого перформансу" диктор звернувся до присутніх на матчі глядачів українською мовою і попросив "перестати співати пісні неспортивного характеру".

Після цього пісню про господаря Кремля на трибунах співати перестали.

Але гасла на підтримку синьо-жовтої збірної не вщухли, а навпаки - вибухнули з новою силою. Також не забули вболівальники нагадати присутнім у залі росіянам про те, що "Крим - це Україна".

Зауважимо, що вболівальників збірної Росії взагалі не чути.

Відео: перший м'яч української збірної у ворота противника

Матч з футзалу Україна - Росія в Амстердамі 4 лютого (фото: скріншот з відео)