ru ua
Пт, 04 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під час матчу Україна-Росія вболівальникам заборонили співати "Путін - х*ло"

Новость на русском →
П'ятниця 04 лютого 2022 18:47
Під час матчу Україна-Росія вболівальникам заборонили співати "Путін - х*ло" Колаж РБК-Україна: на матчі з футзалу вболівальникам заборонили виконувати хіт про Путіна
Автор: Володимир Костирін

4 лютого у Нідерландах збірна України з футзалу зустрічається з росіянами у рамках півфіналу Євро 2022.

У цьому надважливому матчі для нашої команди не обійшлося без курйозів.

Під час матчу з футзалу шанувальники збірної України, які підтримують нашу збірну в Амстердамі, час від часу вигукували гасло "Слава Україні! Героям Слава!". Ці слова чули усі глядачі півфінального матчу у різних куточках світу.

Також завзяті вболівальники спочатку кричали, а потім затягнули відому на увесь світ пісню про Путіна.

Але під час чергового "співочого перформансу" диктор звернувся до присутніх на матчі глядачів українською мовою і попросив "перестати співати пісні неспортивного характеру".

Після цього пісню про господаря Кремля на трибунах співати перестали.

Але гасла на підтримку синьо-жовтої збірної не вщухли, а навпаки - вибухнули з новою силою. Також не забули вболівальники нагадати присутнім у залі росіянам про те, що "Крим - це Україна".

Зауважимо, що вболівальників збірної Росії взагалі не чути.

Відео: перший м'яч української збірної у ворота противника

Під час матчу Україна-Росія вболівальникам заборонили співати &quot;Путін - х*ло&quot;Під час матчу Україна-Росія вболівальникам заборонили співати &quot;Путін - х*ло&quot;Під час матчу Україна-Росія вболівальникам заборонили співати &quot;Путін - х*ло&quot;

Матч з футзалу Україна - Росія в Амстердамі 4 лютого (фото: скріншот з відео)

Нагадаємо, раніше президент Асоціації футзалу України Сергій Владико заявив, що українські спортсмени не потиснуть руки російським футзалістам перед півфіналом Євро.

Додамо, що напередодні капітан збірної України Петро Шотурма пообіцяв "положити душу й тіло за такий матч", перефразовуючи слова державного гімну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол
LITE
Взялася за старе: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні, яку носила 2 роки тому
Взялася за старе: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні, яку носила 2 роки тому