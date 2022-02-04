Українці не потиснуть руки російським футзалістам перед півфіналом Євро, – функціонер

Президент Асоціації футзалу України Сергій Владико в інтерв’ю розповів що відбувається навколо півфінального матчу чемпіонату Європи між Україною та Росією.

За словами Владико, на півфінальному матчі очікується аншлаг на трибунах, а це близько 11 тисяч фанатів. Вболівальники збірної України викупили свою квоту на квитки, яка становила 100 білетів.

Також він розповів про фінансову мотивацію для гравців. "Вона була передбачена і раніше за успішний виступ на турнірі. Але у разі перемоги над Росією є підприємці, які готові збільшити премію для команди. Але я вважаю, що наші хлопці й так уже виступили дуже вдало на Євро, тож додаткові бонуси вже заробили", – сказав президент асоціації.

Сергій Владико сказав, що українські футзалісти не будуть тиснути руки російським футзалістам перед півфіналом Євро, тому що під час пандемії це небезпечно для здоров’я.

За словами президента асоціації футзалу, УЄФА введе додаткові заходи безпеки для вболівальників перед матчем.