Часу на легалізацію було достатньо: "євробляхеам" загрожують неприємності

Для власників "євроблях" з 1 січня почали діяти підвищені штрафи за нерозмитнені авто. Тепер порушникам може загрожувати до 170 тис. грн і конфіскація транспорту, інформує видання Фокус.

Санкції повинні були діяти ще з кінця серпня 2019 року, але Кабмін відстрочив їх до кінця минулого року через мітинги і страйки. Раніше українці обходили закон, вважаючи, що не має сенсу платити величезні суми за розмитнення в казну, коли можна заплатити менше.

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"Наприклад, розмитнити машину для людини з інвалідністю. Існує можливість ввезення автомобіля в якості благодійної допомоги без сплати податків, адже за законом такі особи мають право на отримання безкоштовного авто. Європейський" благодійник "передає машину для нужденної особи в Україні, а той, вже після митного оформлення, передає справжньому покупцеві", - розповідає експерт Остап Новицький.

Також часто машину розбирали перед кордоном і перевозили через кордон як "комплектуючі", після чого, вже в Україні, збирали авто заново. Потім стали з'являтися різноманітні фірми, що пропонують пригнати машину на іноземних номерах і користуватися нею на законних підставах на українських дорогах.

Експерт стверджує, що часу для легалізації авто було досить, до того ж, українцям тривалий час намагалися відстрочити покарання.

"Нинішні правила розмитнення можуть когось не влаштовувати, але статистика свідчить про те, що вони працюють", - прокоментував оглядач Auto.Ria.