Власникам евроблях готують новий сюрприз: досягли компромісу

Євробляхерам надали нові пільги (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Євробляхерів не штрафуватиме поліція до прийняття нових законів

В Україні водіям авто на іноземних номерах надані пільги, згідно з якими до євробляхерів не застосовуватимуть штрафні санкції за порушення порядку ввезення транспорту. Такий компроміс було досягнуто між урядом та активістами, розповіли в міністерстві внутрішніх справ.

За домовленостями прем'єра, голів МВС та Мінінфраструктури з керівником громадської організації "Автоєвросила" Олегом Ярошевичем, штрафи вирішили відкласти до схвалення закону про доступне розмитнення авто.

Активісти пропонували розглянути два законопроекти: про спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів та приведення умов оподаткування з загальним режимом акцизних зборів ЄС (№2342) та про тимчасове зупинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення ТЗ на митну територію України (№2345).

У першому пропонується протягом 180 календарних днів з дня набрання чинності проекту як закону не застосовувати ставки акцизного податку для авто за формулою, яка не враховує віковий коефіцієнт:

для транспортних засобів, які використовувалися від 5 до 8 років - коефіцієнта 40,

для автомобілів, які використовувалися понад 8 років - коефіцієнта 50

Законопроект №2342 - пояснювальна записка (Фото: скрін w1.c1.rada.gov.ua)

У другому йдеться про пропозицію заморозити штрафування за порушення при переміщенні автотранспорту у митних режимах тимчасового ввезення та транзиту через територію України на строк 180 днів.

Законопроект №2345 - пояснювальна записка (Фото: скрін w1.c1.rada.gov.ua)

У поліції заявили, що до прийняття нових законів штрафувати євробляхерів не будуть.

Уряд має розглянути законопроекти про спрощення ввезення авто та про зупинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення на засіданні 14 січня.