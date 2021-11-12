Чому шкідливий імбир та кому його категорично не можна вживати: будьте обережні

А от сушений імбир додають святкові випічки, а саме печива. Також він чудово поєднується з корицею, гвоздикою та кардамоном.

Чому шкідливий імбир

Свіжий імбир не можна вживати постійно у великій кількості. Однак, як відомо, такий подають до суш, аби нейтралізувати смак сирої риби. Тому, якщо вживати у великій кількості, то він може подразнити слизову оболонку рота та горла, і тоді може з'явитись неприємне поколювання.

Важливо, що особливо заборонено захоплюватись цим продуктом "новачкам", адже така незвичка їжа може сприйнятися дуже важко.

Окрім того, імбирні добавки вважаються безпечними, але занадто великі дози можуть викликати несподівані симптоми. Зокрема, такі як судоми в шлунку, здуття живота та гази.

Імбир також протипоказаний тим, хто страждає гастритом, виразкою шлунка, захворюваннями шлунково-кишкового тракту, печінки та серцево-судинної системи. Не можна вживати імбир на пізніх термінах вагітності та під час лактації.

Також слід виключити імбир з раціону при кровотечах та під час приймання препаратів, які знижують тиск, і при цукровому діабеті.