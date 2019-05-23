Воротар "Динамо" відшльопав гравця "Шахтаря" прямо на полі. Відео

"Шахтар" і "Динамо" зіграли внічию в матчі 30 туру УПЛ. Втім, ця гра нічого не вирішувала, так як "гірники" забезпечили собі чемпіонство ще в минулих турах.

Зазначимо, що матч пройшов з величезним кількістю жовтих карток та двома вилученнями і закінчився з рахунком 1:1 - на гол динамівця Віктора Циганкова (капітан столичного клубу реалізував пенальті на 36 хвилині гри) на 50 хвилині відповів бразильський легіонер донеччан Тете.

До речі, Тете став не лише автором забитого голу, але і фігурантом забавного епізоду під завісу поєдинку, який повеселив глядачів.

Так, на 91 хвилині зустрічі бразилець після стрімкої атаки "гірників" завдавав завершальний удар по воротах голкіпера "Динамо" Дениса Бойко. Але, незважаючи на те, що пробивав Тете буквально з двох метрів, він примудрився потрапити в штангу.

Але найцікавіше сталося пізніше. Після промаху Тете залишився лежати на газоні, а Бойко підбіг до легіонера і... відшльопав його по дупці. Після цього футболісти обмінялися посмішками і розбіглися.

Дуже дивний вчинок Бойка після промаху Тете

Користувачі мережі коментують цей епізод і жартують.

"Боюся уявити, що б з ним було, якщо б він гол забив", - написав один юзер.

До речі, капітан "Динамо" Циганков визнаний кращим гравцем 30 туру УПЛ.