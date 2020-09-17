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Під Вінницею чоловік жорстоко розправився з коханою: поліції нахабно брехав

Автор: Анна Шиканова

Чоловік побив кохану до смерті і брехав поліції про її рани

У Вінницькій області чоловік жорстоко розправився зі своєю коханою, а потім сам зателефонував у поліцію. Він розповів, що його співмешканка раптово померла, а перед цим – невдало впала з велосипеда.

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Трагедія сталася в селі Жван Мурованокуриловецького району Вінницької області. Близько третьої ночі 41-річний місцевий житель зателефонував у поліцію і повідомив про смерть своєї 35-річної коханої. Деталі повідомили на сайті Vinbazar.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Чоловік розповів, що його співмешканка після спільного розпиття алкогольних напоїв ввечері поїхала на велосипеді у полі. Повернулася звідти з тілесними ушкодженнями. Він надав їй першу допомогу, переодягнув і поклав спати. А вночі виявив, що жінка померла.

Після огляду будинку та території поліцейські запідозрили чоловіка у брехні, через те, що виявили речові докази скоєння злочину. У сусідньому будинку знайшли закривавлений одяг потерпілої та її співмешканця, а також топорище зі слідами крові. Після допиту він зізнався, що під час розпиття алкоголю між ними виникла сварка і він почав її бити. Травми виявилися несумісні з життям.

За попередніми даними експертів, жінка померла від травматичного шоку. З'ясувалося, що чоловік вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбій. Йому висунули підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 121 ККУ (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Рівному за дивних обставин загинув підліток.

А також розповідали про те, що під Вінницею з'явився маніяк, який здійснює жорстокі вбивства, але поліція все заперечує.

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