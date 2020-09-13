Жорстокі вбивства під Вінницею: місцеві кажуть про маніяка, поліція заперечує

У поліції висловилися про серію вбивств під Вінницею (фото: РБК-Україна)

Рідні жертв розповідають про схожість злочинів

Після низки жорстоких злочинів зі схожим почерком, скоєних протягом року в околицях Крижополя під Вінницею, серед місцевих жителів ширяться чутки про маніяка чи банду убивць-грабіжників. Вбивство жінки та двох чоловіків влітку 2019-го, зґвалтування жінки біля залізничного вокзалу в листопаді сколихнули район.

Сестра вбитої продавщиці в кафе близько Крижополя 32-річної Олени Брагарник розповіла подробиці трагедії, що сталася в ніч проти 24 серпня того року. За її словами, за сестрою напередодні нападу стежив незнайомець у чорному. Про це передають "Факти".

Жінка проживала у селі Голубечім та виховувала двох дітей. На роботу зазвичай добиралася електричкою, через колії, вулиці й закутки.

"Олена добре знала цю дорогу. 23 серпня близько 22 години вона йшла додому і розмовляла телефоном з другом. Раптом Олена пронизливо закричала в слухавку: "Відпустіть мене!" Зв'язок обірвався", - розповіла жінка.

Викликали поліцію і почали пошуки. Оглядали городи, посадки кукурудзи, сади, чагарники, покинуті хати вздовж дороги. Через деякий час в яру і заростях за кілька сотень метрів від дороги виявили оголене тіло загиблої.

"Голова в крові, волосся скуйовджене, ноги розкинуті. Зламана щелепа, вибиті зуби, розбитий череп, понівечене підборіддя вбите у черепну коробку... Чотири ножові удари в серце. На руці великі синці, сліди пальців. Біля тіла поліцейські знайшли її мобільний телефон, розірвану спідню білизну і золотий ланцюжок. Босоніжки теж були. Золоті прикраси не чіпали. Вкрали тільки 500 гривень", - каже сестра Олени.

Після проведення судмедекспертизи виявилося, що жінку не зґвалтували. Але рідні жертви вважають, що у вбивці чи вбивць на це не вистачило часу через переполох у зв'язку з розпочатими пошуками Брагарник.

"Чому і кому Олена кричала: "Відпустіть мене?" Може, нападників було кілька?" - додала вона.

Один односелець розповів, що бачив уночі двох підозрілих чоловіків, які поспішно йшли від місця вбивства до вокзалу. Один - в капюшоні, другий з борідкою. Пошукова собака поліції взяла слід до залізниці й там втратила його.

За три тижні до цього стався напад з пограбуванням на Анатолія Рудька в Крижополі біля парку. Тоді чоловіка жорстоко побили та забрали гроші, документи та телефон. Постраждалий потрапив до реанімації зі слідами сильних побоїв і ножовими пораненнями.

23 серпня близько 8 годин він помер в лікарні. Анатолія поховали 25 серпня. В той самий день, коли ховали вбиту жінку з Голубечого.

У липні 2019 року в Крижополі з вокзалу до лікарні доставили побитого чоловіка, і невдовзі він помер у лікарні. Цей злочин спочатку приписували банді убивць, але в жовтні поліція затримала підозрюваного під Одесою. Правоохоронці розповіли, що нападник підстеріг свою жертву в туалеті біля вокзалу, побив і пограбував.

Наприкінці листопада пізно ввечері біля вокзалу на 49-річну жінку напав невідомий, який жорстоко побив і зґвалтував нещасну. У цей час проїжджав локомотив, і машиніст побачив те, що відбувається, і кинувся на допомогу. Пізніше він розповів, що нападникові на вигляд близько 30-35 років, зріст близько 175 см, був одягнений у темну куртку з капюшоном.

Хоча рідні та близькі загиблих акцентують на схожості злочинів, поліція запевняє у зворотному і заявляє, що ніякого маніяка немає.

Тоді ж поліція оприлюднила фоторобот підозрюваного у вбивстві Олени Брагарник: вік - близько 40 років, зріст - 180-183 см, одягнений у темну кофту з довгим рукавом і темні брюки. Рік потому правоохоронці заявили, що минулорічний фоторобот підозрюваного у розправі над молодою жінкою вже не актуальний.

"Розслідування вбивства молодої жінки триває. Щодо смерті молодого чоловіка встановлено, що в лікарні він помер від запалення легенів. Досі триває слідство за фактом нанесення йому тілесних ушкоджень. Справа про смертельне побиття ще одного чоловіка на залізничному вокзалі на розгляді в суді. Поки що вироку обвинуваченому немає", - заявили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

Раніше повідомлялося, що недавно під Рівним школяр врятував студентку від маніяка. Як виявилося, 30-річний затриманий напередодні вийшов з в'язниці.

Нагадаємо, що на початку вересня під Києвом затримали серійного ґвалтівника, який систематично нападав на жінок, а одну з них - вбив.