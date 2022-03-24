Ворог знищив "Le Маршрутку" Нікітюк. Леся пообіцяла купити нову і почати тур з Чорнобаївки

"Які ж ми буди щасливі, коли знімали Українське тревел-шоу "Le Маршрутка"! Сьогодні наша маршрутка така…" - підписала фото ведуча.

Фото: Маршрутка Лесі Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Однак оптимістична від природи Леся пообіцяла вже скоро купити нову, а тур Україною почати... з Чорнобаївки.

"Але скоро ми купимо нову, ще кращу і поїдемо знімати 3-й сезон… У відбудований Маріуполь, Харків, Київ, Чернігів, Суми і т. д. А почнемо зйомку з Чорнобаївки", - додала ведуча.

Лесина маршрутка була спеціально переобладнана для шоу. В ній був затишний "домашній" простір з баром і лаунж-зоною, в декорі - кітч і етнофолк. Завішана машина була всілякими сувенірами, привезеними із закордонних поїздок (африканські маски, сомбреро, калібаси, статуетки, перуанські килими...)