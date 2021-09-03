Лікарі витягли дівчинку з того світу: з'явилося відео моменту моторошної ДТП під Львовом

Під Львовом сталася смертельна ДТП у місті Рудки, де водій фури не впорався з керуванням і влетів у продуктовий магазин, що призвело до загибелі трьох людей, і ще дві неповнолітні сильно постраждали - в поліції спочатку повідомили, що одна з дівчаток не вижила. Момент аварії вдень 3 вересня зафіксувала камера відеоспостереження.
Кадри опублікував депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у своєму Facebook.
Страшна аварія сталася близько половини п'ятого дня на вулиці Самбірській. Водій вантажівки Renault на швидкості виїхав на тротуар, збив електроопору і врізався в магазин.
ДТП під Львовом 3 вересня (фото: facebook.com/varta1.com.ua)
Водій тягача і ще дві людини померли від отриманих травм на місці аварії. Також сильно постраждала дівчинка-пішохід, яку госпіталізували в лікарню, і в реанімації медики її змогли відкачати.
За словами Зінкевича, в аварії постраждала ще одна неповнолітня, яку теж доставили в медустанову.
Під Львовом вантажівка врізалася в магазин (фото: facebook.com/MVS.LVIV)
Слідчо-оперативна група працює на місці ДТП, точні причини події з'ясовуються.
У мережі з'явилися записи з камер спостереження, які зняли момент аварії.
Відео: момент аварії в Рудках під Львовом 3 вересня
За попередньою версією, 36-річний водій тягача не впорався з керуванням, але також допускали, що у вантажівці могли відмовити гальма.
"Троє загиблих перебувають на місці ДТП. Біля кабіни знаходиться тіло водія, а у причепа - тіла пішоходів, яких фактично перемололо на шматки. Тіла були сильно пошкоджені" - розповів кореспондент видання "Варта 1" на місці ДТП.
Місце аварії в Рудках під Львовом (фото: facebook.com/varta1.com.ua)
"Під час аварії тілесні ушкодження отримали четверо пішоходів, які були на тротуарі - усі мешканці Самбірщини. Двоє з них, 47-річний чоловік та жінка, його ровесниця, померли на місці ДТП. Ще двоє дівчат віком 10 та 16 років - госпіталізовані, лікарі докладають усіх зусиль аби врятувати їх життя", - уточнили у відділі комунікації поліції Львівської області.
Відео: смертельна аварія під Львовом 3 вересня
За словами свідків і очевидців, відразу після ДТП люди самостійно відсунули фуру і дістали з-під неї тіла загиблих і травмованих.
Відео: під Львовом вантажівка влетіла в магазин
Нагадаємо, раніше в Австрії сталася ДТП з українцями, і в результаті аварії загинув 6-річний хлопчик.