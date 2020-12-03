Лікарі сплять на підлозі, а кисню не вистачає: у Миколаєві склалася сумна ситуація в лікарнях

У Миколаєві всі місця у відділеннях для хворих з коронавірусом вже зайняті, лікарів катастрофічно не вистачає, а для хворих немає кисню. Медики змушені перепрофілювати дитячі та гінекологічні відділення, щоб розмістити там хворих з COVID-19.

Як розповідають лікарі, кисень і кисневі концентратори закуповує місцева влада, волонтери та НСЗУ, але їх як і раніше недостатньо. Що відбувається в лікарнях Миколаєва, розповіли в матеріалі OBOZREVATEL.

У деяких обласних лікарнях Миколаївської області пацієнтами заповнено на всі 100%. Заступник головного лікаря лікарні Южноукраїнська Ірина Мазникова зазначила, що місця доведеться додати за рахунок гінекології та дитячого відділення. Вона додала, що в лікарні не вистачає кисню.

"У нас встановлені бочки зі зрідженим киснем, і ми кожен день привозимо необхідну кількість газу. Важких пацієнтів дуже багато, всім потрібен кисень. Також ми плануємо встановити ще 5-тонну бочку під рідкий кисень. Чекаємо 16 грудня постачання концентраторів. Ще 15 концентраторів нам обіцяло управління охорони здоров'я. І якщо нам доведеться відкривати нові місця для хворих, то всі вони будуть забезпечені киснем", - розповіла Мазникова.

Лікарні допомагають волонтери – вони своїми силами роблять ремонт одного з поверхів, який також обладнають для хворих з коронавірусом. Однак найбільша проблема в області – це брак лікарів. Як зазначає Мазникова, раніше викручувалися за допомогою сімейних лікарів, які підробляли в лікарні. Але тепер їм ніколи допомагати, оскільки наплив хворих дуже великий.

В інших районах області ситуація не краща. Всі відділення повністю зайняті хворими, вільних місць просто немає і пацієнтів змушені везти в сусідні райони. У багатьох лікарнях не вистачає анестезіологів, не скрізь є інфекціоністи та багато медиків самі хворіють.

У трьох лікарнях Миколаєва зайняті 76-96% ліжок і ситуація з медиками теж катастрофічна. Не краще тут ситуація і з киснем – лише третина місць має доступ до нього. Рятуються кисневими концентраторами, а їх на всю область усього 225. Тим більше для важких пацієнтів він не підходить.

"Лікарі й медсестри просто вигорають на роботі. Зміна триває 2-3 дні. Вони сплять часом на підлозі. Дуже багато важких пацієнтів, які бояться померти. Їм потрібен не тільки кисень, з ними потрібно сидіти, вмовляти не знімати маску, щоб не задихнутися. Розповідати, що все з ними буде добре, витирати сльози. Потрібно міняти кисневі маски: комусь стало легше, дай подихати іншому. Один лежить з сатурацією нижче 80 і дивиться, як його сусід дихає киснем. Люди буквально повзуть до вікон, щоб відкрити та подихати. Це нестерпно", - розповіла медсестра реанімації однієї з лікарень.

Пацієнти зізнаються, що психологічно витримати в лікарні майже неможливо, через те, що за кисень іноді майже б'ються, а хворі вмирають прямо на очах.

"Якщо хтось затримував маску на хвилину, то й до бійки доходило. Тому що в палаті на 8 осіб менш як 3 точки. А потім хтось помирав, його клали в мішок в коридорі та перестилали постіль, тут же клали іншого пацієнта. Це дуже важко психологічно витримати. Ще вчора твоя сусідка телефоном з донькою розмовляла, а вранці її вже немає. Не врятували. Вмирають, коли дві, коли три людини за день. Я сама думала, що не виживу, так погано було, але лікарі врятували, вдячна їм", - розповіла одна з хворих.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ розповіли, як отримати компенсацію за лікування від коронавірусу.