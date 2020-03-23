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Лікарі втекли від українця, який нещодавно повернувся з-за кордону

STYLERКоронавірус    23.03.2020 - 15:58
Лікарі втекли від українця, який нещодавно повернувся з-за кордону
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні викликає побоювання навіть у медиків зі стажем

Коронавірус в Україні діагностували вже у 73 осіб, багато з яких "привезли" його з-за кордону. Один з українців, який повернувся з Великобританії, розповів, що від нього втекли лікарі, коли він поскаржився на підозрілі симптоми і розповів, що був за кордоном. Що розповів пацієнт, і що про це думають "медики-втікачі" - в матеріалі Styler.

За словами Андрія Марунчака (так звуть пацієнта), він приїхав в Україну 10 березня через Утрехт (Нідерланди), а в літаку спілкувався з громадянкою Італії. 13 березня він прийшов в районну лікарню Галича (Івано-Франківська область) і поскаржився на біль в грудях і погіршення самопочуття, пише ТСН.

Медики, за словами Андрія, почувши про його симптоми й недавню поїздку за кордон, просто втекли. Але в медустанові стверджують, що такого не було, і чоловікові допомогу вони надали.

Андрій каже, що в п'ятницю в поліклініці нікого не було, тож він спустився у відділ швидкої допомоги і постукав в один з кабінетів. Лікар дізнавшись про симптоми, запитав, звідки чоловік приїхав, на що той відповів, що з Європи.

"Почувши це, працівники зачинили двері зсередини, а лікар, який вийшов, почав від мене тікати", - розповідає чоловік.

Чоловік побіг, задихаючись, за лікарем, але той продовжував бігти і говорити, що це робота сімейного лікаря.

Після цього лікар "швидкої" все ж відвів Андрія в приймальню, але там відповіли, що "роботу сімейного лікаря виконувати не збираються".

"Єдина лікар погодилася зробити флюорографію. Однак в приймальному, почувши, що я прилетів з Європи, весь медперсонал, крім однієї медсестри, повибігав... Вона вирішила зробити мені кардіограму, а в приміщення приймальні тим часом продовжили приходити інші люди. Згодом вже поміряли температуру, вона виявилася підвищеною - 37,5", - розповів Андрій.

Після чого до нього викликали бригаду з Івано-Франківської інфекційної лікарні. Ці медики виявилися більш кваліфікованими, вони помістили його в медустанову, де тільки 17 березня прийшли результати аналізів. Як виявилося, у нього грип А, але не коронавірус.

Директор Галицької лікарні визнає, що його підопічні, можливо, не були готові психологічно, але запевняє, що надавали допомогу відповідно до інструкції.

Раніше ми писали, що лікар з Італії розповів про 10 головних фактів про коронавірусну інфекцію.

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