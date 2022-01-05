Лікарі розвінчали основні міфи про антибіотики, в які всі вірять

Антибіотики - це препарати, основне завдання яких - це вбивати бактерії. Однак на теренах України чомусь виникають міфи, які чомусь поширюють ще деякі лікарі.
Про це написали медики в групі "Доказові" на Facebook.
Нагадаємо, що антибіотики - це антибактеріальні лікарські препарати з групи антимікробних препаратів. Природні та синтетичні антибіотики широко застосовуються у якості препаратів для лікування інфекцій.
До речі, антибіотики не завжди можна зупинити розмноження бактерій або вбити їх усіх. Найсильніші можуть вижити і продовжити поширюватися.
Як ми раніше писали, лікар розвіяв основні міфи про антидепресанти, в які вірять українці.