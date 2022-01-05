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Лікарі розвінчали основні міфи про антибіотики, в які всі вірять

Автор: Людмила Жукова

Антибіотики - це препарати, основне завдання яких - це вбивати бактерії. Однак на теренах України чомусь виникають міфи, які чомусь поширюють ще деякі лікарі.

Про це написали медики в групі "Доказові" на Facebook.

Головні міфи про антибіотики

  • Не збивають температуру (якщо 3 дні температура, це не привід приймати антибіотики)
  • Не лікують кашель або хрипи
  • Не лікують бронхіти (так як 95% бронхітів носять вірусний характер)
  • Не є профілактикою від бактеріальних ускладнень
  • Не лікують дисбактеріоз (його взагалі не слід діагностувати і лікувати)
  • Чи не лікують віруси
  • Не діють краще через укол

Нагадаємо, що антибіотики - це антибактеріальні лікарські препарати з групи антимікробних препаратів. Природні та синтетичні антибіотики широко застосовуються у якості препаратів для лікування інфекцій.

До речі, антибіотики не завжди можна зупинити розмноження бактерій або вбити їх усіх. Найсильніші можуть вижити і продовжити поширюватися.

Як ми раніше писали, лікар розвіяв основні міфи про антидепресанти, в які вірять українці.

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антибиотики