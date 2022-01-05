Врачи развенчали основные мифы про антибиотики, в которые все верят

Антибиотики – это препараты, основная задача которых – это убивать бактерии. Однако на просторах Украины почему-то возникают мифы, которые почему-то распространяют еще некоторые врачи.
Об этом написали медики в группе "Доказові" на Facebook.
Напомним, что антибиотики - это антибактериальные лекарственные препараты из группы антимикробных препаратов. Природные и синтетические антибиотики широко применяются в качестве препаратов для лечения инфекций.
Кстати, антибиотики не всегда можно остановить размножение бактерий или убить их всех. Самые сильные могут выжить и продолжить распространяться.
Как мы ранее писали, врач развеял основные мифы о антидепрессантах, в которые верят украинцы.