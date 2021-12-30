Лікар розвіяв основні міфи про антидепресанти, в які вірять українці

Деякі пацієнти, які приймають антидепресанти, абсолютно не думають про свою печінку, а також про тих препаратах, які їм призначені.

"У нас люди дуже люблять лікуватися, приймати купу ліків, уколів. Приймають по 4-5 різних найменувань ліки по три рази на день (біфренів, ново-паситів, анантавати, гомеопатії, БАДів та інших лавандово-шавліїв) роками, люди не думають за печінку і взагалі, що вони щось приймають", - повідомив Євген.

Скільки часу можна приймати антидепресанти

Лікар зазначає, що ці препарати лікують, їх потрібно приймати тривало, але не постійно!

"Головне, що коли приймають недоведені ліки, непотрібне, неефективне ліки роками цих питань не виникає!" - додає медик.

За словами лікаря, ваша печінка сама за себе подбає. Хоча ніхто не знає зміст, ефективність і безпеку препаратів, які приймають.

Не тільки при депресії

"Слово антидепресанти лякає людей,, так само як слово гормони! Хоча за кордоном, в розвинених країнах антидепресанти призначаються при багатьох станах і досить часто! Називаються вони антидепресанти, але призначаються не тільки при депресії!"- написав Скрипник.

Медик пояснив, що іноді навіть лікування тієї ж болю в спині за кордоном призначаються антидепресанти, що знімають спазми й біль.