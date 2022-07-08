Лікарі розвінчали міф про дитину, що смикає себе за вухо
Багато батьків починають хвилюватися, коли їх малюк часто смикає себе за вухо. До того ж, деякі лікарі підливають масла у вогонь, кажучи, що потрібно турбуватися.
Про причини такої поведінки дитини розповіли лікарі на сторінці "Медичний центр Доказові".
Причини того, що дитина смикає себе за вухо
На першому місці стоїть цікавість. Дитина знаходить різні частини тіла, чіпає їх, смикає, вивчає свої відчуття. Така ж поведінка може бути й з пенісом, але більшість часу саме вухо є у вільному доступі, ніж геніталії.
Якщо дитина добре себе почуває, їсть, проявляє активність, не має підвищення температури - можна видихати. Перед цим слід провести поверхневий огляд зовнішньої вушної раковини і шкіри за нею. Якщо немає почервоніння, лущення і т.п, можна ще більше заспокоїтися.
У разі виявлення почервоніння, лущення, слід показати дитину педіатра, через те, що можливо має місце дерматит, що викликає свербіж, що стає причиною смикання вух.
Також дискомфорт в межі вух може бути під час прорізування зубів, адже трійчастий нерв, що локалізується біля вуха пов'язаний з нижньо - і верхньощелепними. Відбувається це нечасто, але якщо є додаткові симптоми, то слід показати дитину лікарю, який оглянув вухо за допомогою отоскопа.
До якого лікаря, якщо що звертатися
Багато хто подумає, що потрібно звернутися до ЛОРа. Насправді ж ні - до педіатра або сімейного лікаря, який при необхідності направить до вузького спеціаліста. Всі педіатри і сімейні лікарі мають отоскоп і вміють ним користуватися.
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