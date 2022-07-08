Лікарі розвінчали міф про дитину, що смикає себе за вухо

Багато батьків починають хвилюватися, коли їх малюк часто смикає себе за вухо. До того ж, деякі лікарі підливають масла у вогонь, кажучи, що потрібно турбуватися.

Причини того, що дитина смикає себе за вухо

На першому місці стоїть цікавість. Дитина знаходить різні частини тіла, чіпає їх, смикає, вивчає свої відчуття. Така ж поведінка може бути й з пенісом, але більшість часу саме вухо є у вільному доступі, ніж геніталії.

Якщо дитина добре себе почуває, їсть, проявляє активність, не має підвищення температури - можна видихати. Перед цим слід провести поверхневий огляд зовнішньої вушної раковини і шкіри за нею. Якщо немає почервоніння, лущення і т.п, можна ще більше заспокоїтися.

У разі виявлення почервоніння, лущення, слід показати дитину педіатра, через те, що можливо має місце дерматит, що викликає свербіж, що стає причиною смикання вух.

Також дискомфорт в межі вух може бути під час прорізування зубів, адже трійчастий нерв, що локалізується біля вуха пов'язаний з нижньо - і верхньощелепними. Відбувається це нечасто, але якщо є додаткові симптоми, то слід показати дитину лікарю, який оглянув вухо за допомогою отоскопа.

До якого лікаря, якщо що звертатися

Багато хто подумає, що потрібно звернутися до ЛОРа. Насправді ж ні - до педіатра або сімейного лікаря, який при необхідності направить до вузького спеціаліста. Всі педіатри і сімейні лікарі мають отоскоп і вміють ним користуватися.